Bovalino (Rc): poker della Bovalinese alla Rosarnese (4-0) e quarta vittoria consecutiva.

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Continua il primato solitario della Bovalinese 1911 che travolge in casa la Rosarnese.

La Bovalinese 1911 ha fatto poker! Infatti ieri, al “Lollò Cartisano” di Bovalino, quattro reti hanno reso amaro il pomeriggio della Rosarnese che ritorna a casa con un pesante passivo sul groppone (4-0), passivo che poteva avere anche margini superiori se l’estremo difensore ospite Sergio non avesse fatto numerosi miracoli a salvaguardia della propria porta.

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Per la Bovalinese di mister Maurizio Lanzaro si tratta della quarta vittoria consecutiva che la confermano capofila solitaria del girone B di Promozione (12 punti), inseguita a due punti di distanza da un trio: Locri, Sporting Polistena e Capo Vaticano (10 punti).

La partita sin dall’inizio ha fatto capire che la capolista aveva voglia di chiudere subito i conti, e per questo ha spinto molto in avanti lavorando soprattutto sulle corsie con Tripodi da una parte e Calderone dall’altra, che hanno fornito continuamente palloni alle punte e ai centrocampisti che spesso si proiettavano in avanti.

A sbloccare l’incontro al 24’ pt è stato proprio Tripodi che s’inserisce bene nel corso di una pericolosa azione sulla destra, con pallone che arriva in area dove lo stesso Tripodi si getta in scivolata mandando in rete la palla del vantaggio per i padroni di casa (1-0).

Gli ospiti cercano di riorganizzarsi e cercano di spostare un pò avanti il baricentro, ma la forza dei ragazzi di mister Lanzaro è devastante e non consente ai ragazzi di mister Larosa di portare il benchè minimo pericolo alla porta difesa da Giorgio Galluzzo rimasto inoperoso per tutto l’incontro. Il primo tempo si chiude con il vantaggio dei padroni di casa con il minimo vantaggio.

Nella ripresa si riparte con il solito canovaccio, gli amaranto proiettati in avanti alla ricerca del colpo da KO, e gli ospiti che cercano di imbastire qualche azione offensiva alla ricerca del pari.

Passano soltanto dieci minuti circa e la Bovalinese mette al sicuro il risultato realizzando con Ortiz, entrato da pochi secondi per il suo esordio stagionale con gli amaranto, che batte Sergio da distanza ravvicinata (2-0).

Dopo soli due minuti è la volta del funambolico Martinez Fuster a portare a tre le reti di vantaggio che mettono in cassaforte il risultato e l’esito della partita (3-0). L’incontro, praticamente già chiuso, riserva ancora un’emozione per i tifosi di casa, infatti al 25’ st è ancora Martinez che s’invola solitario dopo aver lasciato sul posto il suo controllore e lancia in area Santoro Favasuli che non si lascia sfuggire la ghiotta occasione e batte, per la quarta volta, il pur bravo e incolpevole Sergio (4-0).

Al termine dell’incontro sentimenti contrastanti negli spogliatoi, quello della Bovalinese euforico per la brillante vittoria, e testa rivolta subito all ritorno di Coppa Italia contro il Locri (vinto all’andata a Bovalino per 1-0) e poi alla successiva trasferta di Roccella per confermare il buon inizio di campionato.

Per quanto riguarda la Rosarnese c’è da dire che ha disputto una gara onorevole, senza infamia e senza lode, ma è chiaro che c’è tanto da lavorare per mister Larosa per rimettere in careggiata la squadra che, purtroppo, naviga nelle zone basse della classifica (1 punto).

Il tabellino: Bovalinese 1911 4 (24’ pt Tripodi, 12’ st Ortiz, 14’ st Martinez Fuster, 25’ st Favasuli) - Rosarnese0

Le formazioni:

Bovalinese 1911: Galluzzo sv; Calderone 7; Giampaolo 7 (25’ st Carbone 6);Martinez Fuster 7,5 (39’ st Alvaro sv); Gliozzi 6; Rechichi 6,5 (12’ st Ortiz 7); Di Venosa 6,5; Tripodi 7,5 (33’ st Cinanni 6); Modafferi 6, Favasuli 7 (45’ st Gioffrè sv), Larosa 6,5. All. Lanzaro 7

Rosarnese: Sergio 6,5; Pronestì 6; Ferraro 6; Dju Nangura Noe 6, Ferreira 6, Galati 6; Bolivar Perez 6, Alessi 6 (25’ st Attisano 6); Wright 6; Ventre 6; Rosano 6 (15’ st Gentile 6). All. Larosa 6

Arbitro: Zaccaro di Catanzaro 6,5