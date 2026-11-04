Arrestato a Reggio Calabria dopo un tentativo di furto al distributore automatico

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Un intervento notturno dei carabinieri di Reggio Calabria ha portato all'arresto di un uomo sorpreso mentre tentava di forzare un distributore automatico in via San Giuseppe. L'episodio si è verificato nel cuore della città, dove i militari sono giunti dopo una segnalazione.

La dinamica dei fatti

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, l'uomo stava armeggiando con il distributore quando è stato notato. Al suo fianco c'era un'altra persona che, all'arrivo dei carabinieri, è riuscita a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Il tempestivo intervento ha però permesso di bloccare il presunto responsabile.

Gli strumenti del mestiere e la refurtiva

Addosso all'arrestato, i militari hanno rinvenuto un piede di porco e un cacciavite, strumenti ritenuti utilizzati per l'effrazione. Inoltre, l'uomo aveva con sé la cassa rubata poco prima da un esercizio commerciale, al cui interno c'erano denaro contante. La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita, mentre gli attrezzi sono stati posti sotto sequestro.

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Le accuse e il provvedimento del giudice

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di strumenti da effrazione. Nella mattinata successiva si è svolto il giudizio con rito direttissimo presso il Tribunale di Reggio Calabria. Il Giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'operazione rientra nell'ambito dei controlli intensificati sul territorio per contrastare i reati predatori, un fenomeno che continua a destare preoccupazione tra i commercianti e i cittadini. Le indagini proseguono per identificare il complice fuggito.