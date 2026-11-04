Controlli straordinari della Polizia di Stato nel Parco Pineta contro lo spaccio

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Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Como ha organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio mirato a contrastare lo spaccio di stupefacenti nelle aree boschive del Parco Pineta. L'operazione ha visto la partecipazione di equipaggi della Squadra Mobile e dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Como, affiancati da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Milano.

Dispositivo di controllo e comuni coinvolti

Le forze dell'ordine sono state dislocate in punti strategici dei comuni limitrofi al parco: Binago, Castelnuovo Bozzente, Beregazzo con Figliaro, Appiano Gentile, Oltrona San Mamette, Veniano, Limido Comasco e Carbonate. Parallelamente, la Questura di Varese ha effettuato un'operazione analoga nella propria area di competenza del Parco Pineta, garantendo un'azione coordinata su vasta scala.

Obiettivi e modalità dell'operazione

L'attività è stata pianificata per assicurare un presidio capillare e coordinato dell'intero comprensorio, con una distribuzione strategica delle pattuglie nei principali punti di accesso, lungo le arterie di collegamento e sulle direttrici viarie di maggiore interesse. L'obiettivo era duplice: prevenire e reprimere i reati legati allo spaccio e aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

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Risultati del servizio

Il bilancio complessivo dell'operazione, che ha previsto l'istituzione di 9 posti di controllo, ha portato all'identificazione di 129 persone e al controllo di 85 veicoli. È stata inoltre elevata una sanzione amministrativa per violazione delle norme del Codice della Strada. Tali risultati dimostrano l'efficacia del dispositivo messo in campo e la costante attenzione della Polizia di Stato verso le esigenze di sicurezza del territorio.

Impegno costante per la sicurezza

L'operazione conferma l'impegno della Questura di Como nel garantire la tutela della collettività attraverso servizi straordinari di controllo finalizzati alla prevenzione e repressione dei fenomeni criminali, con particolare riguardo alle aree maggiormente frequentate e a rischio. Un segnale forte contro lo spaccio e a favore della legalità.