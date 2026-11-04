Ostia, blitz antidroga sui tetti: arresti e denunce

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Un'operazione su larga scala ha scosso il litorale romano, con la Polizia di Stato impegnata in un'azione coordinata per contrastare lo spaccio di droga e altre attività illecite. Il bilancio è di quattro arresti e cinque denunce, con oltre 600 persone identificate e un ingente quantitativo di stupefacenti sequestrato.

Un dispositivo su più livelli

L'operazione, condotta dal X Distretto Lido, ha visto gli agenti impegnati non solo sulle principali arterie stradali, ma anche in controlli mirati nelle aree più sensibili, comprese le coperture degli edifici. L'uso dell'unità cinofila antidroga si è rivelato decisivo per individuare nascondigli insoliti e ben mimetizzati.

Il fiuto di Naja porta alla scoperta

È stato il cane poliziotto Naja a condurre gli operatori su un lastrico solare, dove un quarantenne romano aveva nascosto la droga. Dietro tre vecchi lavabi, gli agenti hanno trovato un borsello contenente cocaina, crack, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Un dettaglio apparentemente insignificante, il supporto di una scheda SIM con codici compatibili con il telefono dell'uomo, ha fornito un ulteriore elemento di collegamento.

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I risultati dell'operazione

Oltre 700 grammi di sostanza stupefacente sono stati sequestrati, insieme a 345 euro in contanti e un telefono cellulare. Tre degli arrestati erano già destinatari di ordini di carcerazione. Le denunce riguardano reati che vanno dalle lesioni personali al possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, fino alla detenzione abusiva di armi. Sul fronte della sicurezza stradale, sono state elevate sei sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

Le indagini sono ancora in corso e, come sempre, vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.