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Arrestato a Rimini dopo un furto: 38enne in manette per rapina e resistenza

Redazione
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Arrestato a Rimini dopo un furto: 38enne in manette per rapina e resistenza
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A Rimini i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme a due agenti della Polizia di Stato fuori servizio, hanno arrestato un 38enne italiano con l'accusa di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'episodio risale alla giornata di oggi, 8 ottobre, quando l'uomo ha rubato merce per un valore di oltre 200 euro in un negozio del centro.

Secondo la ricostruzione, dopo il furto l'uomo si è dato alla fuga a piedi. La scena è stata notata da due agenti della Polizia di Stato, una in forza alla Questura di Rimini e l'altra al Commissariato di Cesena, che in quel momento erano libere dal servizio. Le due donne lo hanno inseguito e raggiunto, ma l'uomo ha opposto resistenza, causando lesioni a una delle agenti.

Una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Rimini è intervenuta in supporto e, dopo una breve colluttazione, è riuscita a immobilizzare definitivamente il 38enne. L'intera refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

L'uomo è ora in stato di arresto e dovrà rispondere dei reati di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità.


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