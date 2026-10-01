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Arrestato a Vairano Scalo mentre spacciava crack: fermato un uomo di 35 anni

Redazione
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Arrestato a Vairano Scalo mentre spacciava crack: fermato un uomo di 35 anni
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Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Vairano Scalo, in provincia di Caserta, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto è avvenuto in via Bonifica, a Vairano Patenora, dove i militari hanno notato l'uomo cedere droga a due acquirenti, rispettivamente di 43 e 44 anni, in cambio di 60 euro.

Il controllo e l'arresto

Durante il controllo, i carabinieri hanno fermato il 35enne e lo hanno sottoposto a perquisizione personale. Addosso all'uomo è stata trovata un'ulteriore dose di droga, che dagli accertamenti è risultata essere crack. Oltre allo stupefacente, i militari hanno sequestrato 656 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, e uno smartphone.

Sequestro e accertamenti

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. La sostanza stupefacente sarà inviata ai laboratori per gli accertamenti di rito, mentre il denaro è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria secondo le procedure previste dalla legge. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.


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Argomenti:
arresto spaccio crack vairano scalo caserta carabinieri droga sequestro patenora

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