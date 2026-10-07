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Arrestato spacciatore nei boschi di Narni e Otricoli: sequestrati hashish cocaina e machete

Redazione
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Arrestato spacciatore nei boschi di Narni e Otricoli: sequestrati hashish cocaina e machete
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Un giovane cittadino straniero, irregolare e con precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri delle Stazioni di Narni e Otricoli. L'uomo è ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Blitz nei boschi al confine tra Narni e Otricoli

L'operazione, condotta nell'ambito di servizi straordinari per il contrasto allo spaccio nelle aree isolate, ha permesso di smantellare una vera e propria piazza di spaccio allestita in una zona boschiva e campestre al confine tra i comuni di Narni e Otricoli, in provincia di Terni. I militari hanno sorpreso lo straniero all'interno del bivacco.

Sequestrati droga, bilancino e machete

Sottoposto a perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di poco superiore a 35 grammi e di circa 12 grammi di cocaina, già suddivisa in 9 dosi pronte per lo smercio. Nel bivacco sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle sostanze e un machete con lama di circa 45 cm. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Arresto e precisazioni processuali

Per lo straniero è scattato l'arresto. Il procedimento penale è pendente nella fase del giudizio di primo grado, per cui l'imputato non può essere considerato colpevole prima della condanna definitiva.


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Argomenti:
spaccio narni otricoli carabinieri hashish cocaina machete arresto droga boschi

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