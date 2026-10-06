Attacchi con droni nel Mar Nero: due navi mercantili colpite, una affonda

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Un nuovo allarme scuote il Mar Nero. Due navi commerciali sono state colpite da droni di origine sconosciuta nella zona economica esclusiva della Bulgaria, in un attacco che ha provocato il naufragio di una delle due imbarcazioni e un incendio sull'altra.

La prima nave, la ALFA WATAN, battente bandiera del Togo, è affondata dopo essere stata raggiunta dai droni. L'equipaggio risulta disperso e le operazioni di ricerca sono in corso, ma le condizioni del mare e la mancanza di informazioni lasciano poche speranze.

La seconda unità coinvolta, la ABLE, battente bandiera di Palau, è stata teatro di un incendio divampato a bordo in seguito all'attacco. Fortunatamente, tutte le 18 persone a bordo sono state soccorse e messe in salvo. Le autorità locali non hanno ancora reso noto se vi siano feriti tra i membri dell'equipaggio.

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La reazione del governo bulgaro

Il governo di Sofia ha convocato una riunione straordinaria per fare il punto sulla situazione. L'attacco rappresenta un grave atto ostile che minaccia la sicurezza della navigazione e potrebbe avere ripercussioni sugli equilibri regionali.

Non è un episodio isolato. Solo ieri, la Royad Mammadov, una nave mercantile gestita da una compagnia turca, era affondata nella zona economica esclusiva della Romania a causa di un incendio seguito a un sospetto attacco con droni. In quel caso, due membri dell'equipaggio hanno perso la vita.

Un pericolo crescente per la navigazione

Gli attacchi con droni nel Mar Nero stanno diventando una minaccia sempre più concreta per il traffico commerciale. Le rotte marittime che attraversano quest'area sono vitali per l'economia di diversi Paesi rivieraschi e per il commercio internazionale. L'uso di droni, spesso di difficile identificazione, rende complesso attribuire la responsabilità degli attacchi e adottare contromisure efficaci.

Le autorità bulgare e rumene stanno collaborando con gli alleati della NATO per fare luce sugli episodi e garantire la sicurezza delle acque. La tensione è alta e il timore di un'escalation coinvolge l'intera regione.