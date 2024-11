Belgio-Italia: Spalletti conferma Donnarumma, omaggio alle vittime di Hysel (Video)

Domani sera, allo stadio Re Baldovino, andrà in scena la sfida tra Belgio e Italia per la UEFA Nations League.

Alla vigilia della partita, il CT della nazionale italiana Luciano Spalletti e il difensore Andrea Cambiaso hanno tenuto una conferenza stampa, toccando temi tecnici e umani, tra cui il tragico ricordo della tragedia di Hysel, che ha profondamente segnato il mondo del calcio.

Durante la conferenza, Cambiaso ha espresso il suo coinvolgimento emotivo: "Non ero ancora nato, ma conosco la storia e l'importanza di commemorare le vittime. Il 29 maggio 1985 rimane una data indelebile, e domani giocheremo anche per onorare quel ricordo".

Spalletti ha aggiunto che il ricordo di quella serata "è ancora vivo" e che il calcio deve continuare a essere un luogo di divertimento e passione, dove simili tragedie non devono mai ripetersi.

La formazione: Donnarumma confermato tra i pali, il ruolo di Barella

Luciano Spalletti ha sciolto i dubbi sul portiere: "Domani gioca Donnarumma. È importante fidarsi dei nostri giocatori, anche nei momenti di pressione".

Su Nicolò Barella, il CT ha dichiarato: "Ha le caratteristiche che servono per legare il centrocampo alle ripartenze, un giocatore offensivo che potrà fare la differenza".

Un ruolo chiave, quindi, per il centrocampista, che dovrebbe scendere in campo per dare equilibrio e dinamismo al gioco azzurro.

L'atteggiamento dell’Italia in campo e le sfide contro Lukaku

Rispondendo alle domande dei giornalisti sul tipo di partita che ci si aspetta dal Belgio, Spalletti ha spiegato come la squadra avversaria potrebbe fare affidamento su Lukaku, bomber di grande esperienza e forza fisica.

"Lui è bravo sia sui cross che nel gioco di sponda, e sarà fondamentale per noi essere attenti alle sue giocate", ha detto Spalletti.

La nazionale italiana cercherà di mantenere l’atteggiamento offensivo visto nelle ultime gare, evitando di adattarsi troppo al gioco avversario.

Cambiaso: un giocatore versatile e in crescita

Andrea Cambiaso, difensore versatile, ha discusso della sua evoluzione in campo, confermando il desiderio di migliorarsi costantemente.

Ha scherzato sul suo stile di gioco non sempre "ortodosso", spiegando che Spalletti gli concede comunque la libertà di esprimersi: "Se faccio le cose bene, penso che mi lascerà fare".

Domani sera, Belgio e Italia scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare punti importanti, in una partita che si preannuncia combattuta e sentita anche sul piano emotivo.

La memoria delle vittime di Hysel accompagnerà l’Italia in una sfida che sarà anche un omaggio a un pezzo di storia drammatico e indelebile per il calcio internazionale.