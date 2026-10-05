Blitz contro il caporalato a Torino: multe e denunce nel centro cittadino

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Nel fine settimana, le Compagnie San Carlo e Oltre Dora, supportate dal Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.), hanno condotto un'operazione di controllo straordinario del territorio nel centro di Torino. L'obiettivo era contrastare il caporalato, il lavoro nero e l'immigrazione clandestina, fenomeni purtroppo ancora presenti in alcune realtà produttive.

Falegnameria irregolare multata e sospesa

Durante i controlli, i militari hanno individuato una falegnameria situata a pochi passi da via XX Settembre. Il titolare, un cittadino cinese, è stato denunciato in stato di libertà per aver impiegato lavoratori stranieri irregolari e per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, è emersa l'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi, la mancata formazione dei dipendenti e l'assenza di visite mediche obbligatorie.

La sanzione elevata ammonta a 26.111 euro e l'attività è stata immediatamente sospesa. Inoltre, due cittadini cinesi sono stati denunciati per irregolarità sul territorio nazionale poiché trovati a lavorare all'interno della falegnameria.

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Arresto per spaccio nel quartiere San Salvario

Nel quartiere San Salvario, all'angolo tra via Belfiore e via Valperga, i militari della Stazione locale hanno arrestato un cittadino senegalese sorpreso a cedere una dose di eroina a un giovane di 27 anni. Al momento del fermo, l'uomo avrebbe ingerito ulteriore sostanza stupefacente, rendendo necessario il trasferimento presso il reparto detenuti dell'Ospedale Molinette.

Le autorità hanno precisato che i provvedimenti sono stati adottati in fase di indagini preliminari e che vige la presunzione di non colpevolezza per gli indagati.

Un fenomeno da contrastare

Il caporalato e lo sfruttamento lavorativo rappresentano una piaga sociale ed economica. Operazioni come questa dimostrano l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire legalità e sicurezza, tutelando i diritti dei lavoratori e combattendo l'immigrazione clandestina. La collaborazione tra diverse unità specializzate è fondamentale per contrastare efficacemente questi reati.