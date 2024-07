Botricello. Ribaltamento sulla SP6: Vvf Salvano due anziane intrappolate in un'Auto

BOTRICELLO - Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è impegnata sulla SP6 tra i comuni di Botricello e Andali per incidente stradale. Una la vettura coinvolta, una Fiat Panda che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi successivamente sulla sede stradale.

A bordo due anziane signore. Le stesse rimaste incastrate nell'abitacolo venivano estratte dai vigili del fuoco ed affidate al personale sanitario del Suem118 (giunto con due equipaggi da Sellia e Sersale) per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura.

Sul posto carabinieri della stazione di Botricello per gli adempimenti di competenza.