Brutta Italia sconfitta dalla Spagna: il commento post-partita del Ct Spalletti (Video)

Italia soffre a Gelsenkirchen contro la Spagna e perde 1-0. Gli iberici si qualificano agli ottavi di finale, certi del primo posto nel girone. La squadra di De La Fuente domina per tutto il primo tempo, impegnando più volte Donnarumma. Dopo un tentativo di Pedri a inizio ripresa, arriva l’autogol di Calafiori. Nico Williams colpisce anche una traversa, mentre il forcing finale degli Azzurri non porta a nulla. Nell'ultima giornata, l’Italia avrà bisogno di un pareggio.

Spalletti: "Ci è mancata la gamba"

Dopo la partita, Luciano Spalletti ha commentato: "Alla vigilia ho detto che avevo bisogno di capire a che punto siamo rispetto a queste grandi squadre. Ora il campo ha dato un verdetto evidente. Credo che la cosa essenziale sia convincere i calciatori a continuare su questa strada, ma dobbiamo recuperare meglio, perché c’è stata troppa differenza di brillantezza. Senza freschezza, non si possono fare scelte rapide, e contro un avversario di qualità tecnica superiore, diventa tutto più difficile. Dovremo lavorare su questo, e sulla mentalità di squadra, perché senza la stessa gamba degli avversari, tutto diventa più complicato."

In conferenza stampa, Spalletti ha risposto anche sulle differenze di reattività e freschezza tra le due squadre: "Probabilmente dovevo farli recuperare di più. Abbiamo avuto solo un giorno e mezzo di recupero, e si è visto che non era sufficiente. La differenza era troppo netta, eravamo sempre lunghi, non riuscivamo mai ad accorciare gli spazi. Abbiamo avuto difficoltà anche nei passaggi facili, un segnale della mancanza di freschezza."

Alla domanda sul coraggio e la determinazione mostrati negli ultimi minuti, Spalletti ha aggiunto: "Negli ultimi 20 minuti abbiamo visto una squadra più coraggiosa e determinata. Questo è il punto da cui dobbiamo ripartire. È chiaro che se alcuni giocatori non riescono a essere dentro la partita, diventa difficile. Ma nel complesso è stata tutta la squadra a non essere all’altezza."

Una sconfitta amara per l’Italia, che evidenzia le difficoltà contro una squadra organizzata e brillante come la Spagna. Spalletti dovrà lavorare molto per recuperare la freschezza fisica e mentale dei suoi giocatori in vista dei prossimi impegni.

Pagelle Italia:

- Donnarumma 7.5: Tiene a galla i suoi compagni, ma alla fine la marea rossa ha la meglio.

- Di Lorenzo 4: Soffre molto, Nico Williams lo punta e lo salta spesso.

- Bastoni 5: Morata lo mette alla prova con movimenti continui, e nell'azione del gol viene anticipato.

- Calafiori 6: L’autorete è un incidente senza colpa. Ordinato in difesa.

- Dimarco 5.5: Non riesce a farsi vedere in avanti. Difensivamente, tiene botta.

- Jorginho 4.5: Invisibile nel primo tempo, non riesce a guidare la squadra.

- Barella 5: Mostra personalità, ma fatica a dialogare con i compagni.

- Chiesa 4.5: Non crea pericoli e subisce le avanzate di Cucurella.

- Frattesi 5: Corre a vuoto, senza trovare palloni utili.

- Pellegrini 5: Non riesce a innescare il gioco. Troppo sterile.

- Scamacca 5: Assente, non riesce a farsi vedere dai compagni.

Sostituti:

- Dal 45’ Cambiaso 5: Entra per aiutare contro Nico Williams, ma senza ordine.

- Dal 45’ Cristante 6: Duro su Rodri, cerca di costruire qualcosa.

- Dal 64’ Retegui 5.5: Prova a darsi da fare, ma manca di puntualità.

- Dal 64’ Zaccagni 6: Entra e mette vivacità, ottenendo una punizione e un giallo.

- Dall’82’ Raspadori SV: Entra troppo tardi per incidere.

Spalletti 4.5: La Spagna non è l’Albania e la squadra non si conferma brillante. I cambi non convincono, e la scelta di Di Lorenzo si rivela fallimentare.

Pagelle Spagna:

- Simon SV

- Carvajal 6.5

- Le Normand 6

- Laporte 6

- Cucurella 7

- Pedri 6.5

- Rodri 6.5

- Ruiz 7.5

- Yamal 6.5

- Morata 7.5

- Nico Williams 8

