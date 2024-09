Calcio, Catanzaro-Cremonese: 250 e 100 i numeri perfetti per il ritorno alla vittoria

La gara con i lombardi è un appuntamento importante in particolare per mister Caserta e per il capitano Iemmello

La partita di domani sera, venerdì 20, in programma al “Ceravolo” con inizio alle 20.30 tra Catanzaro e Cremonese riveste una certa importanza per entrambe le formazioni. Sia grigiorossi sia giallorossi vorranno dare seguito al pareggio conseguito nella giornata precedente - rispettivamente con Spezia e Cittadella - cercando di ottenere 3 punti che contribuirebbero a proseguire il cammino per raggiungere i rispettivi obiettivi, la promozione per i lombardi e la salvezza tranquilla per i calabresi.

Importanza che però assume maggiore rilievo a livello personale per due tra i protagonisti del match, uno sul campo e l’altro dalla panchina.

Il riferimento è al capitano Pietro Iemmello che vorrà festeggiare con un gol - magari decisivo ai fini del risultato – le sue 100 presenze in giallorosso raggiunte a dir la verità in occasione della recente gara di Cittadella cercando di cancellare l’opaca prestazione offerta al “Tombolato”.

L’altro a festeggiare una ricorrenza altrettanto importante è il tecnico giallorosso che proprio in occasione della partita con la Cremonese toccherà quota 250 presenze da quando ha iniziato la carriera di allenatore.

Su Iemmello si conosce ormai tutto dal suo arrivo nella sua città natale da calciatore avvenuto nel gennaio 2022 che ha contribuito in modo pressochè decisivo a conseguire i risultati delle ultime tre stagioni.

Sul tecnico melitese si conosce probabilmente poco sulla sua carriera da allenatore. Il suo debutto in panchina è datato 30 luglio 2017 in occasione della gara di Coppa Italia Juve Stabia-Bassano quando sedeva sulla panchina delle vespe. Esordio fortunato in quanto il match si concluse con il risultato di 3-1 per i campani.

Nell’arco di 17 anni di guida tecnica Caserta ha conseguito 108 vittorie, 68 pareggi e 73 sconfitte. I maggiori risultati raggiunti sono state le due promozioni dalla C alla B con la Juve Stabia al termine della stagione 2018-2019 e con il Perugia nella stagione 2020-2021.

Maurizio Martino