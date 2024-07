Calcio Catanzaro-Sampdoria 1-3. Triplo Borini pensando ai play off (Highlights-video)

CATANZARO 10 MAG. – Una tripletta di capitan Fabio Borini regala tre punti alla Sampdoria che però non arriva al sesto posto per via della concomitante vittoria del Palermo. Giallorossi comunque ben disposti in campo ed efficaci nel primo tempo, in grado di rimontare col sinistro di Oliveri il rigore iniziale di Borini sul pestone di Miranda. Nella ripresa Borini in pochi minuti ha chiuso la contesa col Catanzaro che nel finale ha cercato, invano, la rete.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-SAMPDORIA 1-3

MARCATORI: 4’ pt Borini (S rig.), 39’ pt Oliveri (C), 12’ e 15’ st Borini (S).

CATANZARO (4-4-2): Sala; Oliveri, (33’ st Situm), Miranda, Brighenti, Krajnc; Sounas (43’ st Rafele), Verna, Pompetti (33’ st Pontisso), Stoppa; Iemmello (17’ st Biasci), Donnarumma (17’ st Brignola). A disp.: Grimaldi, Borrelli, Antonini, Scognamillo, Veroli, Vandeputte, Viotti. All.: Vivarini.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic; Leoni, Ghilardi (16’ st Depaoli), Gonzalez (16’ st Piccini); Stojanovic, Ricci, Darboe, (33’ st Verre), Giordano; Esposito (22’ st Benedetti), Borini (22’ st Alvarez); De Luca. A disp.: Ravaglia, Ferrari, Conti, Barreca, Askildsen, Yepes, Kasami. All.: Pirlo.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

Guardalinee: Mastrodonato e Yoshikawa.

Quarto uomo: Mirabella.

Var: Valeri. Avar: Muto.

AMMONITI: Gonzalez (S), Ghilardi (S), Giordano (S).

NOTE: spettatori 9.161, 3.738 paganti e 5.423 abbonati, incasso 64.744 euro. Angoli: 6-3 per la Sampdoria. Recupero: pt 3’, st 4’.

