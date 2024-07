Calcio. Il portiere del Catanzaro, Sala Post-Partita dopo Catanzaro - Sampdoria

CATANZARO - Nel dopo partita tra Catanzaro e Sampdoria, il portiere Sala ha colto l'occasione per condividere le sue riflessioni sul gioco, nonostante l'esito deludente per il Catanzaro nell'ultima partita della stagione.

"Ciao a tutti, innanzitutto, è un peccato per il risultato perché volevamo davvero concludere la stagione nel modo giusto, specialmente di fronte ai nostri tifosi", ha espresso Sala. "Credo di aver fatto una buona prestazione e sono contento. Ho aspettato questo momento per molti anni, desideroso di tornare in Serie B dopo tanto tempo, quindi sono soddisfatto".

Sala ha anche espresso il suo dispiacere per la squadra, affermando: "Mi dispiace anche per la squadra. Ma ora dobbiamo rimboccarci le maniche, recuperare chi è infortunato e affrontare al meglio questo mini-campionato".

Riconoscendo le sfide di essere il portiere di riserva, Sala ha elogiato il compagno di squadra Fulignati, che ha avuto una stagione eccezionale. "Quest'anno ha fatto una stagione fantastica, grazie anche a voi, allo staff e a tutti dietro le quinte. È evidente che abbiamo una squadra forte, probabilmente nel gruppo", ha sottolineato Sala.

Ha inoltre spiegato il suo approccio nel sostenere Fulignati, dicendo: "Sono uno che valorizza molto il gruppo dei portieri. Credo che quando si è il secondo portiere, si debba allenare il portiere titolare con rigore. Cerco sempre di mettere Andrea a suo agio perché è un portiere che rispetto molto, con le caratteristiche che ammiro".

Guardando avanti ai playoff, Sala ha ammesso le sfide ma è rimasto ottimista. "Saranno partite difficili e forse stiamo arrivando con qualche difficoltà a causa degli infortuni. Tuttavia, credo che siamo pronti per i playoff. Nonostante le ultime partite, penso che siamo in buona forma. Approfitteremo di questi giorni di riposo, ricaricheremo le energie e ci alleneremo duramente per affrontare i playoff a testa alta", ha concluso Sala con fiducia.

Con la determinazione di Sala e la resilienza della squadra, il Catanzaro guarda avanti a una campagna playoff competitiva, con l'obiettivo di garantire un posto in Serie B.

Leggi anche

Il cammino verso la gloria: Playoff Serie B - le visioni del mister Vivarini e Pirlo (Video)

Leggi anche

Calcio Playoff Serie B: tensione al culmine: chi guadagnerà la promozione in Serie A? I dettagli

Video integrale della conferenza Stampa con Sala nel dopo Catanzaro Vs Sampdoria