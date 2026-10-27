Benevento-Catanzaro 1-1. Prima il Var in avvio di ripresa con Salvemini poi ci pensa in pieno recupero Buso

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

BENEVENTO 27 OTT. – L’anticipo della nona giornata si conclude con un pari senza grossi sussulti che il Catanzaro acciuffa all’ultimo respiro grazie alla voglia di Nicolò Buso di aiutare la sua squadra, passata inopinatamente in svantaggio in avvio di ripresa su rigore.

Dopo una lunga fase di studio, sugli esiti del primo corner della serata è il destro di Koffi a cercare la via della rete (11’), ma la palla termina alta. Benevento maggiormente attivo in avanti dopo il quarto d’ora di gioco anche se per vedere una conclusione bisogna arrivare al 23’ con un diagonale di Kouan che sfila di poco alla destra della porta calabrese. LE squadre si fronteggiano a tutto campo senza arrivare alla conclusione fino al termine della prima frazione di gioco a parte un timido tentativo di Alesi (43’) dalla distanza ed uno di Lamesta in pieno recupero.

Ripresa con gli stessi protagonisti in campo, si ricomincia col Benevento che al 3’ coglie un palo con Salvemini, ma nella stessa azione c’è un pestone di Candela su Cherubini. Ci mette un po’ il Var a far andare l’arbitro a rivedere l’azione: è rigore che Salvemini trasforma spiazzando Pigliacelli. Catanzaro in avanti: una punizione da buona posizione di Petriccione (11’) termina di poco alta. Ancora Benevento con Pigliacelli che al 12’ salva su Salvemini una palla insidiosa e lo stesso attaccante al 21’ spreca davanti al portiere calabrese. Benevento sempre attivo e Guglielmo Mignani per poco (29’) non fa uno scherzo a papà Michele con un diagonale che esce di poco. Gli attacchi del Catanzaro non vanno oltre un paio di conclusioni di Buso, ma quando la gara sembra scivolare verso il Benevento, in pieno recupero, su una corta respinta dell’ex Scognamillo c’è ancora Buso che calcia quasi da terra e trova lo spiraglio giusto che gela Vannucchi e tutto lo stadio Vigorito, portando a casa un punto importante che fa iniziare bene mister Mignani sulla panchina del Catanzaro.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Carlo Talarico

Il tabellino:

BENEVENTO-CATANZARO 1-1

MARCATORI: 6’ st Salvemini (B rig.), 47’ st Buso (C).

BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Sernicola, Scognamillo, Dalle Mura, Beruatto (41’ st Romano); Siatounis, Maita, Kouan (17’ st Prisco); Lamesta (17’ st Okereke), Salvemini (22’ st Mignani G.), Cherubini (41’ st Saio). A disp.: Esposito, Caldirola, Mannini, Simonetti, Schimmenti, Verdi, Tumminello. All.: Floro Flores.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Ruggero, Antonini (14’ st Frosinini), Imperiale; Candela (26’ st D’Alessandro), Tchaouna Franky, Petriccione (26’ st Pafundi), Alesi, Dorval (14’ st Di Francesco, 34’ st Buso); Iemmello, Koffi. A disp.: Marietta, Postiglione, Pogacar, Cassa, Tchaouna Franck. All.: Mignani M..

ARBITRO: Poli di Verona.

Assistenti arbitrali: Berti e Bianchini.

Quarto uomo: Mucera.

Var: Rutella. Avar: Guida.

AMMONITI: Kouan (B), Antonini (C), Candela (C), Scognamillo (B), Imperiale (C), Maita (B).

NOTE: gara iniziata con 14’ di ritardo a causa di uno svenimento da parte di Arditi a seguito di una caduta mentre stava andando in panchina, sostituito da Franck Tchaouna. Spettatori 6.212 (1.367 paganti di cui 455 ospiti e 4.845 abbonati), incasso complessivo 76.425,85 euro. Angoli: 5-4 per il Benevento. Recupero: pt 2’, st 5’.