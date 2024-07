Serie B: il doppio volto del calcio calabrese Catanzaro e Cosenza la corsa ai Playoff e la battaglia per la salvezza - Video

Destini Intrecciati: Catanzaro e Cosenza nel Labirinto della B. Alla ricerca di punti vitali: il Catanzaro punta in alto, il Cosenza lotta per non affondare

Con la Serie B che si avvicina alle battute finali, ogni match può riscrivere le sorti delle squadre. Il Catanzaro e il Cosenza, con le loro partite rispettivamente contro Brescia e Ternana, si trovano in un momento cruciale della stagione, dove ogni punto conta.

Catanzaro: il sogno Playoff si gioca a Brescia

Il Catanzaro, con 48 punti in 29 partite, si appresta ad affrontare un Brescia settimo in classifica e determinato a rimanere agganciato alla lotta playoff. I giallorossi, sebbene provenienti da una sconfitta, hanno mostrato forza e carattere nelle ultime partite, raccogliendo tre vittorie e un pareggio. Una vittoria contro le rondinelle permetterebbe al Catanzaro di scavalcare il Palermo, fermo a 49 punti dopo la sconfitta contro il Venezia, e di mettere pressione sulla Cremonese e il Como che lo precedono. Un pareggio, seppur utile, lascerebbe lo scenario in bilico, ma una sconfitta complicherebbe il cammino verso la promozione, dando la possibilità al Brescia di avvicinarsi pericolosamente.

Cosenza: a Terni per dimenticare il passato

Il Cosenza arriva alla sfida contro la Ternana con l'obiettivo di dare continuità alla recente vittoria e di allontanarsi dalla zona rossa della classifica. La squadra di mister Viali, con 34 punti, non può permettersi passi falsi, soprattutto contro una diretta concorrente per la salvezza. La Ternana, con 29 punti, cercherà di approfittare del fattore campo per aggiudicarsi un match salvezza che si preannuncia teso e carico di emozioni. Un successo per il Cosenza potrebbe non solo dare una spinta psicologica ma anche creare un cuscinetto di sicurezza rispetto alle inseguitrici.

Proiezioni di classifica

In caso di vittorie per Catanzaro e Cosenza, assisteremmo a un ribaltamento di scenari che potrebbero regalare un finale di stagione incandescente. Il Catanzaro potrebbe ritrovarsi tra i primi cinque, mentre il Cosenza prenderebbe un respiro di sollievo. Al contrario, due sconfitte aprirebbero scenari diametralmente opposti: il Catanzaro vedrebbe sfumare la zona playoff e il Cosenza sarebbe risucchiato prepotentemente nella lotta per non retrocedere.

È un momento di svolta per il calcio calabrese in Serie B, con il Catanzaro che mira alle stelle e il Cosenza che lotta per non cadere. Due realtà, due obiettivi, due partite che potrebbero definire il loro destino. La passione e il cuore saranno i veri protagonisti in queste sfide cariche di significato e di speranza.





Di seguito il video integrale con il mister Vivarini alla vigilia di Brescia - Catanzaro



Di seguito il video integrale della presentazione ufficiale del mister Viali