Calcio Serie B. Ternana risorge: il Cosenza sprofonda dal sogno PlayOff ai PlayOut? Una crisi infinita - Video

Svolta drammatica: la vittoria della Ternana segna il destino opposto del Cosenza in una battaglia per la sopravvivenza calcistica

Mentre la Ternana abbraccia la gloria di una vittoria strappata con le unghie e i denti, il Cosenza si trova sull'orlo di un baratro che minaccia la sua permanenza in categoria. In una gara che si è rivelata essere una montagna russa carica di emozioni e tattiche esasperate, Mister Breda e Mister Viali hanno attraversato sentieri diversi, forgiando destini contrastanti per le loro squadre. Da una parte, l'eroismo di Pereiro ha consacrato la Ternana ad esempio di tenacia e strategia; dall'altra, il Cosenza è stato colto da una crisi di identità che rischia di trascinarlo negli abissi dei Playout.

La vittoria della Ternana, segnata da una metamorfosi calcistica nella seconda metà dell'incontro, è stata il culmine di una lotta per la sopravvivenza in un mare di incertezze. Mister Breda, lodando la resilienza dei suoi, ha tracciato un cammino verso la salvezza diretta che si spera eviti la coda dei playout. Nel campo opposto, Mister Viali si è trovato a scrutare l'abisso riflettendo su una sconfitta che serva da monito ma anche come chiamata alle armi per una squadra in cerca di immediato riscatto.

Con il campionato che si avvicina alla sua resa dei conti, la Ternana si aggrappa alla speranza e alla strategia, mentre il Cosenza si affida al coraggio e alla psicologia per sfuggire al destino che sembra già scritto. Nel calcio, come nella vita, la fortuna favorisce i coraggiosi e i preparati e nelle giornate che seguiranno queste qualità saranno messe a dura prova in un finale di stagione che promette di essere pirotecnico.

LA TERNANA Conquista la vittoria: Pereiro Eroe del Match.

Dall'intensità alla Tattica: Mister Breda e la Ternana sfoderano una seconda metà di partita più Incisiva per assicurarsi tre punti cruciali.

TERNANA - La Ternana si aggiudica una vittoria essenziale nel match casalingo contro il Cosenza terminato con il punteggio di 1-0. La squadra di casa, sotto la guida di Mister Breda ha lottato con tenacia fino all'ultimo minuto conquistando i tre punti grazie a un capolavoro realizzato da Pereiro.

Nel primo tempo, la Ternana è apparsa contratta, forse a causa dell'importanza della posta in palio e del recente cambio di allenatore per il Cosenza, fattori che hanno contribuito a creare un clima di tensione sul campo. Nonostante ciò, nel secondo tempo, la Ternana ha mostrato una trasformazione notevole aumentando la pressione e ottenendo meritatamente il vantaggio (1-0).

Mister Breda si è detto soddisfatto del risultato e della prestazione dei suoi, sottolineando la volontà e l'intensità messi in campo. Ha anche evidenziato che il team avrebbe meritato un margine di vittoria più ampio data la mole di gioco prodotto. In particolare, ha evidenziato il fatto che la difesa, dopo il vantaggio, è stata meno pressata sebbene ci sia stata un'occasione clamorosa per gli avversari che hanno fallito un gol praticamente a porta vuota.

Il tecnico ha riconosciuto l'esistenza di alcuni problemi da affrontare, come la gestione fisica di Favvid che è uscito dal campo per precauzione dopo un indurimento muscolare. Breda ha anche acceso un faro sulla differenza tra i due tempi di gioco, una costante per la Ternana, affermando che la squadra è capace di adattarsi e di credere nella vittoria anche quando l'inizio della partita sembra non essere del tutto promettente.

Ha inoltre dedicato la vittoria a Claudio Tobia, ex giocatore ed allenatore del club, deceduto la notte scorsa all'età di 80 anni. Ha quindi rimarcato l'importanza che accadimenti del genere possono innescare nei giocatori forti emozioni da cui trarre opportunamente dei vantaggi. Breda ha poi risposto alle domande sui temi tattici, come le disposizioni sui calci d'angolo e l'utilizzo di Pereiro nel ruolo di punta centrale, spiegando che le scelte tattiche sono state influenzate dalle necessità di dare maggiore equilibrio alla squadra.

In conclusione, il tecnico ha espresso ottimismo per il futuro enfatizzando la necessità di affrontare ogni partita con dedizione e concentrazione. La vittoria contro il Cosenza, ottenuta prima della pausa del campionato, consente alla Ternana di mantenere il morale alto in vista delle partite finali della stagione, con l'obiettivo prioritario di assicurarsi una posizione stabile e, possibilmente utile, ad evitare i playout e consentendo, di conseguenza, una salvezza diretta.





La Crisi del Cosenza: Tra speranze dismesse e bisogno di riscatto.

Sul filo del rasoio: Mister Viali di fronte al bivio tra strategia e psicologia nel cammino tortuoso dei Playout

COSENZA - Dopo l'incontro tra Ternana e Cosenza, il Mister Viali ha avuto molto da riflettere. La partita, conclusasi con uno striminzito 1-0 a favore della Ternana, ha mostrato una differenza marcata tra il primo tempo promettente e un secondo tempo in cui la squadra ha perso la propria tenuta.

Viali, nella conferenza post-partita, non nasconde la sua delusione per l'avvio di ripresa definito "inaccettabile" e ribadisce che il discorso fatto nell'intervallo era volto proprio a evitare un calo del genere. Conferma che c'era la consapevolezza che un esito diverso della partita avrebbe potuto cambiare faccia e morale ai suoi giocatori ed ha sottolineato l'importanza di sapersi adattare, cosa che purtroppo non è avvenuta nei primi 20 minuti del secondo tempo. Un ritorno al Brescia che evoca ricordi di prestazioni passate, suggerendo un senso di incompletezza e la necessità di un'analisi profonda delle performance recenti.

Il cambio di Antonucci è stato difensivo, una mossa per riprendere il controllo e spezzare un'inerzia negativa che si stava creando, ma il gol subito ha ribaltato la situazione nonostante un apparente ritrovamento dell'equilibrio. Viali punta il dito contro i 20 minuti di blackout, che a suo parere richiedono un'attenzione particolare durante la sosta, sottolineando che alla fine di un campionato più che la tattica conta l'atteggiamento mentale.

Rispetto alle domande sulla sconfitta e sulla possibilità di recuperare, il Mister sottolinea che il risultato, pur amaro, deve essere accettato. Riconosce che ci sono stati momenti che avrebbero potuto cambiare l'esito del match, come l'occasione di Crespi nel finale, e si sofferma sull'importanza dell'oggettività numerica dei risultati, evidenziando che, nonostante un secondo tempo sotto tono, la Ternana non ha cambiato approccio, confermando così che il problema era soprattutto psicologico.

In conclusione, l'assenza di Tutino si è fatta sentire, ma Viali enfatizza la necessità per la squadra di saper reagire anche in assenza di elementi chiave, sottolineando che ha trovato una squadra con "la cultura del lavoro" e idee chiare, nonostante la sconfitta.

In questo momento delicato per la squadra, con la minaccia dei Playout che incombe, la tattica e l'equilibrio mentale saranno i fattori decisivi che potrebbero salvare o bocciare la stagione. Il tempo a disposizione non è molto, ma l'identità di squadra e la forza psicologica saranno messi alla prova nelle partite cruciali che restano.

Gaston Pereiro: la luminosa stella di Ternana brilla nella vittoria contro il Cosenza (1-0)

TERNANA - In una fredda serata che ha visto le stelle luccicare più del solito nel cielo sopra Terni, una in particolare ha brillato di luce propria sul manto verde: Gaston Pereiro. Il numero 10 rossoverde ha siglato il terzo gol stagionale, regalando alla Ternana tre punti fondamentali nella lotta per non retrocedere.

Fin dall'inizio, la partita si è sviluppata su un equilibrio precario che solo un lampo improvviso avrebbe potuto decidere in un senso o nell'altro. E Pereiro è stato il fulmine, il cambio di passo repentino nel destino di una partita altrimenti bloccata in un equilibrio tattico.

"Gaston, ancora una volta sei andato a stringere la mano a Capozucca," ha chiesto un giornalista nel post-partita, sottolineando quel rapporto speciale nato ai tempi del Cagliari. "C'è un feeling particolare che ci lega, sì," risponde Pereiro con un sorriso che ne sottolinea la gratitudine e il rispetto reciproco.

L'uruguaiano è un calciatore di straordinaria capacità, uno di quei talenti che si accendono in momenti inaspettati, sorprendendendo compagni e avversari. "Ogni tanto sembro distante dal gioco, ma quando arriva l'attimo giusto, ecco che nasce il colpo da fuori classe," spiega Pereiro. La sua magia, l'abilità di essere decisivo in un istante, è ciò che lo distingue.

Ma non è solo l'estro e il talento a rendere Pereiro un giocatore cruciale per la Ternana; c'è anche un duro lavoro dietro le quinte. Il lavoro con il preparatore atletico, il professor Matarangolo, ha conferito a Gaston non solo la continuità fisica necessaria per gli scontri di Serie B, ma anche la resistenza per brillare in ogni partita fino al 90° minuto ed oltre.

"Corriamo tanto, corriamo di più - e si vede," afferma Pereiro riguardo agli allenamenti durante la settimana. "E poi, nei giorni vicini alla partita, un po' di tranquillità per arrivare pronti, carichi, ma non esausti."

Con l'imminente "finale di stagiione" in vista, il campionato di Serie B entra nella sua fase cruciale e la Ternana ha in Pereiro un'arma in più, un elemento capace di piazzare quella pennellata vincente che fa la differenza. Il conto alla rovescia è iniziato, e tutti gli occhi sono puntati sull'astro rossoverde che già promette di disegnare altre traiettorie imprevedibili sotto il firmamento del calcio italiano.



