Calciomercato, Catanzaro, occhi sui giovani di Inter e Milan

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Catanzaro, occhi sui giovani di Inter e Milan

Il Catanzaro guarda con attenzione al mercato dei giovani talenti. Secondo le ultime indiscrezioni, il club giallorosso avrebbe avviato una trattativa per Matteo Cocchi dell’Inter e starebbe dialogando anche con il Milan per i profili di Mattia Cappelletti e Jacopo Sardo.

Giovani di prospettiva per rinforzare il Catanzaro

La società calabrese sembra orientata a inserire in rosa calciatori giovani, dinamici e con margini di crescita. Matteo Cocchi, terzino classe 2007 dell’Inter, è considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio nerazzurro e il Catanzaro avrebbe già chiesto informazioni per un possibile prestito.

Contatti con il Milan per Cappelletti e Sardo

Sul fronte rossonero, i nomi seguiti sono quelli di Mattia Cappelletti, difensore classe 2007 legato al progetto Milan Futuro, e Jacopo Sardo, centrocampista classe 2005 arrivato al Milan dal Monza nel gennaio 2026.

L’interesse del Catanzaro conferma la volontà del club di costruire una rosa competitiva puntando anche su calciatori emergenti, capaci di portare entusiasmo, intensità e nuove soluzioni tattiche.

Mercato Catanzaro, trattative da seguire

Al momento si tratta di contatti e valutazioni, senza accordi ufficiali. Le prossime giornate potrebbero essere decisive per capire se il Catanzaro riuscirà ad affondare il colpo e chiudere una o più operazioni con Inter e Milan.

Fonte indiscrezione: Gianluca Di Marzio.