Calciomercato: tutti i colpi e le trattative di oggi

Le ultime novità di mercoledì 10 luglio su arrivi, partenze e il calendario della Serie B 2024-25

Bari

È fatta per Giacomo Manzari. Arriva a titolo definitivo dal Sassuolo. Presente anche una percentuale sulla futura rivendita e il diritto di ricompra per la società neroverde.

Dopo Manzari, il Bari sta definendo anche l'arrivo di Lorenzo Sgarbi. Il classe 2001 arriverà in prestito secco dal Napoli.

Catanzaro

Il Catanzaro continua a lavorare per Pigliacelli: trattativa in fase avanzata. C’è accordo tra club e giocatore. Manca ancora, invece, quello tra le due società. Si tratta sui dettagli. Luca Verna ceduto al Catania.

Salernitana

Fatta per Lilian Njoh. Il francese, che è già in città per le visite mediche dopo il blitz delle ultime ore, arriva a parametro zero e firmerà un biennale. È il primo vero colpo del nuovo direttore sportivo Petrachi.

Spezia

Fatta per Confente. Il portiere era seguito anche dalla Juve Stabia, ma andrà in Liguria.

Juve Stabia

Ufficiale l'arrivo del difensore Marco Varnier.

Serie B 2024-2025, calendario partite e date: quando inizia il campionato

Venti squadre al via, tante piazze importanti e calde del nostro calcio e il sogno Serie A per milioni di tifosi. La Lega di Serie B ha comunicato le date della stagione 2024-25. Si inizierà ad agosto nello stesso weekend della Serie A con la possibilità però di un anticipo venerdì 16 agosto. Oltre alle soste per gli impegni delle Nazionali, confermata la pausa invernale fra il 30 dicembre e l'11 gennaio. Ultimo turno prima della coda playoff e playout il 9 maggio.

In attesa di conoscere le 38 giornate della prossima stagione della Serie BKT 2024/2025 che saranno svelate a La Spezia, la 93^ma edizione del torneo ha definito le date con un comunicato della Lega. Il campionato inizierà con un anticipo venerdì 16 agosto e si concluderà il 9 maggio. Oltre alle soste per gli impegni delle Nazionali, il campionato si fermerà anche dal 30 dicembre all'11 gennaio. Sono previsti quattro turni infrasettimanali: martedì 27 agosto, martedì 29 ottobre, giovedì 26 dicembre e giovedì 1 maggio 2025. Quindi, si tornerà in campo sia per Santo Stefano sia per la Festa dei Lavoratori. Sono previste altrettante soste per gli impegni delle nazionali, programmate per sabato 7 settembre, sabato 12 ottobre, sabato 16 novembre e sabato 22 marzo 2025.

Serie B, le date della stagione 2024-25

- Inizio Campionato: sabato 17 agosto (un anticipo il 16 agosto)

- Turni infrasettimanali: 27 agosto, 29 ottobre, 26 dicembre e 1 maggio

- Soste: 7-8 settembre, 12-13 ottobre, 16-17 novembre, 22-23 marzo 2025

- Fine Campionato (ultima giornata): venerdì 9 maggio 2025

- Sosta invernale: dal 30 dicembre 2024 all’11 gennaio 2025