Carta d'identità contraffatta a Monteforte Irpino arrestato un 42enne
A Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un uomo di 42 anni per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. L'episodio si è verificato nel corso della notte, quando i militari hanno fermato l'uomo per un controllo di routine.
Il controllo e la scoperta
Durante le verifiche, i Carabinieri hanno esaminato la carta d'identità elettronica esibita dal 42enne, accorgendosi che il microchip integrato era stato asportato meccanicamente. Un dettaglio che ha insospettito gli operatori e portato a un approfondimento immediato.
L'uomo, residente nel comune irpino, è stato quindi arrestato in flagranza per possesso e fabbricazione di documenti falsi. Il documento contraffatto è stato sequestrato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
Provvedimenti e giudizio direttissimo
Su disposizione della Procura di Avellino, il 42enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. L'uomo dovrà ora rispondere delle accuse davanti al giudice.
L'operazione rientra nell'ambito dei controlli del territorio volti a contrastare il fenomeno della contraffazione di documenti, un reato che può comportare conseguenze penali significative. Le forze dell'ordine raccomandano ai cittadini di verificare sempre l'integrità dei propri documenti e di segnalare eventuali anomalie.
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