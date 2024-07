Catanzaro. Atto di affidamento della città a San Vitaliano

Monsignor Maniago al termine della processione di questo pomeriggio ha affidato alla protezione di San Vitaliano la città di Catanzaro

Atto di affidamento in occasione della solennità di San Vitaliano 2024

San Vitaliano, nostro Patrono, in questo giorno, affidiamo alla custodia del tuo cuore la nostra

amata Catanzaro; custodiscila e proteggila. Confidiamo nella tua forte vicinanza e nel tuo amore per

questo popolo; aiutaci a liberarci dal triste condizionamento del male, dell'egoismo, dell'interesse

personale, dell'odio, dell'indifferenza. Aiutaci ad essere come te, pronti a inseguire il bene e a

realizzarlo con le nostre forze.

Ti preghiamo: fa che possiamo sempre puntare a traguardi alti e faticare tutti quotidianamente per

poterli raggiungere; metti nelle nostre coscienze la sete per i valori che contano: la sacralità della vita,

la pace delle famiglie, l'amore per gli altri.

Alla tua intercessione, in questo giorno, presentiamo le grazie di cui tutti abbiamo bisogno: la

salute per gli ammalati, la serenità per le famiglie, la speranza per chi l'ha perduta, la pace per tutti.

Siamo certi che Tu non ci lasci mai soli nell’implorare dal Signore ciò di cui abbiamo estremo

bisogno, ma siamo altrettanto certi che con la tua silenziosa testimonianza ci ricordi che noi possiamo

e dobbiamo fare molto di più: ci deve stare a cuore la responsabilità delle nostre azioni, l'amore al

dovere quotidiano, il servizio gratuito e generoso.

Da vero discepolo del Signore hai permesso che attraverso la tua vita l’amore di Dio si

manifestasse nella storia e oggi come nostro Patrono continui richiamarci tutti a non farci schiacciare

dalle paure che questo tempo mette nel nostro cuore, ma a fidarci sempre di Gesù Cristo.

E noi, oggi, umilmente chiediamo il tuo sostegno perché questo popolo possa costruire una città

più fraterna e solidale: troppe famiglie mancano del necessario, troppi giovani senza lavoro non

riescono a progettare il loro futuro, troppe persone sono andate via per cercare una vita dignitosa,

troppi chiedono invano di essere ascoltati e accolti.

A te chiediamo la saggezza per far sì che questa terra, baciata dalla bellezza, riprenda ad essere

provvidenza per tutti, con le sue risorse e le sue potenzialità.

Assisti sempre, o San Vitaliano, la nostra Catanzaro, in particolare chi l’amministra, chi ne cura la

sicurezza, gli uomini e le donne che ci abitano e ci lavorano, le comunità cristiane e quelle religiose

che le danno un’anima, perché insieme possano cercare il bene e il bello per questa città; perché tutti

possano scoprire la bellezza di donare le forze per il bene comune, la bellezza di aiutare i bambini a

scoprire la vita, la bellezza di sostenere i passi stanchi degli anziani, la bellezza di alimentare i sogni

dei più giovani e di realizzarli, la bellezza di camminare insieme. Amen.