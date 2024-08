Catanzaro calcio, Nicolò Buso è un nuovo attaccante giallorosso

E’ arrivata l’ufficialità da parte della società del presidente Noto. Nicolò Buso si lega al Catanzaro con contratto quadriennale.

Nicolò Buso ha firmato per il Catanzaro. Proviene dal Lecco, società per la quale ha disputato tre stagioni.

Dopo il buon rendimento conseguito nell’ultimo campionato in B con i lombardi nonostante la retrocessione, il 24enne nato a Treviso è balzato all’attenzione dei dirigenti di vari club per la sua dinamicità e la capacità di andare a rete. Nove sono state le marcature nella passata stagione nel corso della quale in particolare ha dimostrato tutto il suo valore.

Gioca prevalentemente come seconda punta ma può essere schierato anche da esterno sinistro offensivo.

La rapidità e la capacità di saltare l’uomo rappresentano le qualità di Buso che mister Caserta cercava per le sue idee di gioco.

La trattativa per portare Buso a Catanzaro è durata diverse settimane ma il DS Polito è riuscito a garantirsi le prestazioni dell’attaccante acquistandolo per 700 mila euro rispetto alla richiesta iniziale della società lecchese che si aggirava intorno al milione.

Con l’arrivo di Buso il Catanzaro ha messo a segno un importante colpo di mercato elevando il tasso tecnico del reparto offensivo che renderà la squadra giallorossa maggiormente competitiva.

Non è da escludere comunque l’arrivo sui tre colli di un altro attaccante (Baldini?) in questi ultimi giorni di calciomercato.

Il contratto triennale con opzione per il quarto che legherà il calciatore al Catanzaro la dice lunga su quanto la società creda nelle doti tecniche del ragazzo ed è certa del suo costante rendimento.

Di seguito il comunicato ufficiale della società giallorossa: foto Lecco notizie