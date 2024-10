Catanzaro calcio, le dichiarazioni di mister Caserta alla vigilia della gara con il Modena (Video)

Il tecnico giallorosso nella consueta conferenza del pre-match analizza le difficoltà della gara contro i canarini e ha un solo obiettivo, la vittoria

Mister Caserta sa bene che quella di domani con il Modena è una gara molto delicata che deve segnare una svolta sul prosieguo del cammino del Catanzaro.

Appare (apparentemente) tranquillo ai microfoni della stampa nella tradizionale conferenza della vigilia della gara. Il tecnico melitese sa di avere la fiducia della società ma sappiamo che nel calcio le decisioni si prendono in funzione dei risultati ottenuti sul campo.

L'allenatore giallorosso analizza le difficoltà di un avversario che come il Catanzaro sta incontrando non pochi problemi in questa prima fase di stagione.

Sulla squadra il tecnico ha confermato che è molto carica e cercherà in tutti i modi di ottenere la vittoria, unico obiettivo per tutti. D’altra parte anche il Modena vorrà conseguirla come dichiarato da mister Bisoli a poche ore della partenza per la Calabria.

Un dato che è stato fatto notare al mister riguarda la capacità del Modena di sfruttare bene le palle alte come dimostra una buona parte delle reti segnate finora.

Il tecnico è a conoscenza di questo particolare avendo studiato l’avversario e saprà come farne fronte.

In merito alla disponibilità dei singoli, conferma la presenza di Pontisso completamente recuperato e le assenze di Iemmello e Pagano ancora infortunati.

Compagnon in settimana si è allenato poco e potrebbe non essere della gara a causa di lieve risentimento muscolare.

Su Brignola ha confermato la scelta della società di metterlo un po' ai margini fermo restando che “nel calcio le cose possono cambiare da un giorno all’altro”.

Sui risultati conseguiti nelle gare odierne, mister Caserta ha confermato l’equilibrio che regna in serie B come dimostra la vittoria esterna della Carrarese contro il più quotato Frosinone rendendo ancora più corta la classifica nei quartieri bassi. foto US Catanzaro

Maurizio Martino