Catanzaro-Modena, Bisoli: “Vogliamo arrivare alla sosta con una vittoria” (Video)

Modena FC, Mister Bisoli alla vigilia della trasferta contro il Catanzaro: "Serve concentrazione massima"

Alla vigilia della delicata trasferta contro il Catanzaro, l'allenatore del Modena FC, Pierpaolo Bisoli, ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi cruciali per la sua squadra. Dopo l'ultima sconfitta contro la Sampdoria, mister Bisoli ha fatto il punto sullo stato fisico e mentale dei suoi giocatori, sottolineando la necessità di mantenere alta la concentrazione e di limitare gli errori individuali, fattori che stanno condizionando le ultime prestazioni della squadra.

L'importanza della mentalità vincente

Bisoli ha sottolineato come il Modena abbia dimostrato un'identità di gioco solida, ma ci siano ancora margini di miglioramento, soprattutto sul piano della tenuta mentale. "Abbiamo un'identità importante e un buon gioco, ma paghiamo ancora qualche errore individuale. Ho lavorato molto sull’aspetto mentale, perché anche una palla sporcata o una deviazione può cambiare l'andamento della partita", ha dichiarato Bisoli. Il tecnico ha evidenziato come la sua squadra sia in crescita, ma manchi ancora di quella "cattiveria agonistica" necessaria per gestire al meglio i momenti chiave del match.

Problemi di infortuni: il caso di Caso e gli altri acciaccati

Uno dei temi caldi della conferenza è stato lo stato dell'infermeria, con molti giocatori chiave indisponibili per la trasferta contro il Catanzaro. "Abbiamo recuperato Battistella e Di Paola, ma Caso e Gagno non sono pronti per scendere in campo. Caso ha finito l’ultimo allenamento con difficoltà muscolari e preferisco non rischiarlo", ha spiegato Bisoli. Il tecnico si è assunto anche le responsabilità su alcune scelte fatte in passato, come quella di schierare Caso in condizioni non ottimali, ma ha sottolineato che la situazione fisica della squadra è in continuo monitoraggio.

Catanzaro: un avversario temibile

Parlando dell’avversario, il Catanzaro, Bisoli ha riconosciuto il valore della squadra calabrese, che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in Serie A: "Sarà una partita difficile. Il Catanzaro è una squadra solida, con un ambiente caldo che spingerà i suoi giocatori a dare il massimo. Nonostante le loro difficoltà iniziali, sono sicuro che daranno battaglia". Per il Modena, l’obiettivo principale resta quello di portare a casa punti preziosi per continuare la propria crescita e migliorare la posizione in classifica.

Lavoro e fiducia: le basi per il futuro

Nonostante le difficoltà legate agli infortuni e ai risultati altalenanti, Bisoli ha trasmesso ottimismo e fiducia nei confronti della squadra. "Sono tranquillo, vedo come i ragazzi si allenano e so che siamo sulla strada giusta. Anche contro la Sampdoria abbiamo mostrato un buon gioco, nonostante il risultato finale non sia stato a nostro favore", ha concluso il mister, rinnovando il suo impegno a lavorare duramente per migliorare la situazione.

La trasferta contro il Catanzaro rappresenta dunque un momento cruciale per il Modena FC, che cercherà di invertire il trend negativo delle ultime partite e di consolidare i progressi fatti sul piano del gioco.

Leggi anche:

Catanzaro calcio, le dichiarazioni di mister Caserta alla vigilia della gara con il Modena (Video)