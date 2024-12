Il Catanzaro ricomincia da tre tra arte, calcio e beneficenza

La gara con il Brescia di domenica assumerà una valenza sportiva e nell’ambito del sociale

Parafrasando un celebre film del grande Massimo Troisi, Il Catanzaro ricomincia da tre, da intendere come certezza e contestualmente come auspicio sull’esito della prossima gara interna con il Brescia.

La certezza è data dalle tre reti siglate a Genova da capitan Iemmello pur non decisive ai fini del conseguimento dei tre punti e da cui ripartire con l’auspicio di ottenere la terza vittoria stagionale che manca ormai da un mese e mezzo.

La partita con il Brescia sarà importante sotto l’aspetto sportivo per ciò che sarà espresso sul terreno di gioco dai 22 protagonisti ma lo sarà ancor di più per ciò che concerne il sociale.

Le divise che indosseranno Iemmello e compagni nel match con le rondinelle infatti non saranno le tradizionali casacche rosse utilizzate per le gare interne ma altre mise realizzate dall’artista Massimo Sirelli che per un totale di 400 maglie saranno poi vendute all’asta.

Il ricavato, al netto delle spese per la loro realizzazione, sarà devoluto in beneficenza all’azienda “Renato Dulbecco” per l’acquisto di strumentazione medica.

Riportiamo a tal proposito la nota ufficiale divulgata dal club giallorosso:

“L’US Catanzaro 1929 ancora protagonista di un’iniziativa solidale. In occasione della partita casalinga contro il Brescia, in programma l’8 dicembre, i giallorossi indosseranno una maglia speciale, realizzata dallo sponsor tecnico Eye Sport e disegnata, con grande estro creativo, dell’artista catanzarese Massimo Sirelli.

La maglia, prodotta in edizione limitata (400 pezzi), sarà disponibile dopo la gara, presso l’US Catanzaro Store, su Corso Mazzini, nel centro storico della città anche via web per i tifosi che vivono fuori dalla città. Le divise indossate dai giocatori saranno invece messe all’asta sulla piattaforma CharityStars.

Il ricavato dell’iniziativa, al netto dei costi di realizzazione, sarà interamente devoluto all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco” per l’acquisto di strumentazione medica necessaria, contribuendo così a migliorare i servizi sanitari offerti al nostro territorio.

<< È con grande orgoglio che proseguiamo il nostro impegno sociale >> - ha dichiarato il presidente Floriano Noto -. << Questa iniziativa è un’occasione per unire arte, sport e solidarietà. Sono certo che, come sempre, i nostri tifosi risponderanno con entusiasmo e partecipazione, confermando il loro straordinario spirito solidale, con la consapevolezza che ogni contributo farà la differenza per il bene della comunità >>”.

Sul fronte squadra la preparazione prosegue nella struttura di San Floro in attesa che la comitiva giallorossa possa rientrare nel suo centro sportivo di Giovino reso inutilizzabile da qualche settimana per lavori di manutenzione.

La situazione degli indisponibili resta pressoché invariata con Situm, La Mantia e Antonini ancora fermi ai box.

Solo per il difensore brasiliano si nutre qualche speranza di poterlo portare in panchina ma la decisione finale verrà presa al termine della rifinitura in programma sabato.

Maurizio Martino