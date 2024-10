Catanzaro: servizio bus straordinario per cimiteri nei giorni 1 e 2 novembre

Commemorazione defunti / servizio bus per i cimiteri nei giorni 1 e 2 novembre

In occasione della commemorazione dei defunti, nei giorni di venerdì 1 e sabato 2 novembre, oltre alle corse ordinarie, l’Amc metterà a servizio degli utenti ulteriori collegamenti bus navette per i cimiteri urbani di Catanzaro con i seguenti itinerari ed orari.

Venerdì 01 novembre 2024

Cimitero monumentale

Andata:

Funicolare valle –via Milelli – via Acri- viadotto Kennedy – via Pascali – Via Schipani - Cimitero:

7.25 - 7.50 - 8.35 - 9.10 - 9.40 - 9.55 - 10.40 - 11.00 - 11.45 - 12.25 - 12.35 - 13.00 - 13.45 - 14.15 - 14.45 - 15.50 - 16.00 - 16.55

Ritorno:

Cimitero - via Piave - via Milelli - Funicolare Valle:

8.00 – 8.30 - 9.10 – 9.30 - 10.10 – 10.30 - 11.15 – 11.35 - 12.15 – 12.50 – 13.05 – 13.35 – 14.05 – 14.35 – 15.05 - 16.30 – 16.45 – 17.25

Cimitero Gagliano

Partenza dal capolinea di Mater Domini (piazzale mercato rionale):

Mater Domini – via Campanella – Cimitero - Capolinea Gagliano - Cimitero – Via T. Campanella – Mater Domini:

Il servizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.00, con corse ogni 30 (trenta) minuti.

Cimitero Lido

Andata (Partenza dal Terminal Giovino):

Giovino - area Teti - via Caprera - bivio Giovino - viale Crotone - p.zza Garibaldi - bivio Nalini - Cimitero:

08.20 – 09.20 – 10.20 – 11.20 – 12.20 - 12.50 – 13.50 – 14.50 – 15.50 – 16.50

Ritorno (Partenza dal Cimitero di Catanzaro Lido):

Cimitero - bivio Nalini - p.zza Garibaldi - viale Crotone - bivio Giovino - via Caprera - Giovino:

08.50 – 09.50 – 10.50 – 11.50 - 12.50 – 13.20 – 14.20 – 15.20 – 16.20 – 17.10

Cimitero S. Maria

Percorso: Via Molise - Via S. Maria – piazza S. Maria – Via Zarapoti - Cimitero e Ritorno.

Il servizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.25, con corse consecutive.

Sabato 02 novembre 2024

Cimitero monumentale

Corse ordinarie linea Circolare Nord

Cimitero Gagliano

Il servizio sarà garantito dalle linee urbane 5 e 6 mediante le fermate presenti su via T. Campanella, nei pressi dell’ingresso del Cimitero.

Cimitero Lido

Andata (Partenza dal Terminal Giovino):

Giovino - area Teti - via Caprera - bivio Giovino - viale Crotone - p.zza Garibaldi - bivio Nalini - Cimitero:

08.20 – 09.20 – 10.20 – 11.20 – 12.20 - 12.50 – 13.50 – 14.50 – 15.50 – 16.50

Ritorno (Partenza dal Cimitero di Catanzaro Lido):

Cimitero - bivio Nalini - p.zza Garibaldi - viale Crotone - bivio Giovino - via Caprera - Giovino:

08.50 – 09.50 – 10.50 – 11.50 - 12.50 – 13.20 – 14.20 – 15.20 – 16.20 – 17.10

Cimitero S. Maria

Percorso: Via Molise - Via S. Maria – piazza S. Maria – Via Zarapoti - Cimitero e Ritorno.

Il servizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.10, con corse ogni 20 minuti.