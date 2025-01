CEI: Mons. Maniago nominato membro della Commissione Episcopale per la dottrina della fede

Cei: Concluso il Consiglio Permanente, le nuove nomine e le priorità pastorali

Si è concluso il 22 gennaio 2025 il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), tenutosi a Roma dal 20 al 22 gennaio, sotto la guida del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI e arcivescovo di Bologna. L’evento ha rappresentato un momento cruciale per definire le linee pastorali della Chiesa cattolica in Italia e per affrontare le sfide del nostro tempo.

Temi centrali del Consiglio

Tra i temi principali affrontati dai vescovi, emergono questioni di grande rilevanza:

Evangelizzazione: un rinnovato slancio missionario volto a raggiungere le periferie esistenziali.

Cammino sinodale: riflessioni sulla sinodalità come esperienza di comunione e partecipazione.

Tutela dei minori: consolidare la prevenzione e la protezione contro ogni forma di abuso.

Presenza politica dei cristiani: promuovere un maggiore impegno ispirato al Vangelo nella vita pubblica.

Educazione religiosa: rilancio dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

Un appello unanime è stato rivolto alla pace: i vescovi hanno chiesto con forza il silenzio delle armi nei conflitti che affliggono il mondo, ribadendo il ruolo della Chiesa come costruttrice di speranza.

Le nomine del Consiglio Permanente

Durante i lavori, sono state effettuate importanti nomine per il coordinamento di attività ecclesiali e pastorali:

Mons. Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro-Squillace, è stato nominato membro della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi.

Mons. Domenico Beneventi, vescovo di San Marino-Montefeltro, entra nella Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali.

Mons. Calogero Marino, vescovo di Savona-Noli, è il nuovo membro della Commissione Episcopale per le migrazioni.

Altre nomine includono:

Don Audrius Arštikaitis come coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici lituani in Italia.

Prof. Giovanni Battista Milazzo come presidente nazionale del Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC).

Don Stefano Zeni, assistente generale delle Guide e Scouts d’Europa Cattolici (FSE).

Don Alessandro Colombo, assistente ecclesiastico nazionale dell’AGESC.

Don Oronzo Marraffa, consulente ecclesiastico nazionale dell’AIART.

Padre Benoît Malveaux, SJ, assistente ecclesiastico nazionale dell’associazione Fede e Luce.

Don Luca Albizzi, assistente ecclesiastico nazionale del Movimento Rinascita Cristiana (MRC).

Una Chiesa pellegrina e impegnata

Il cardinale Zuppi ha sottolineato nel suo discorso conclusivo l’importanza di una Chiesa "pellegrina di speranza", vicina alle persone e capace di rispondere alle sfide contemporanee con spirito profetico.

Video live e riflessione teologica

Durante il Consiglio, è stato trasmesso un video live che ha permesso ai fedeli di seguire momenti chiave dei lavori e ascoltare interventi di esperti teologi sul significato della sinodalità e della presenza cristiana nel mondo attuale.

Con questo Consiglio Permanente, la CEI si conferma punto di riferimento per orientare la comunità cattolica italiana verso un futuro di rinnovamento spirituale e pastorale.

