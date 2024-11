Celebrazione del 25° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale di Don Michele Fontana

La comunità parrocchiale “Santa Maria Assunta” a Gagliano di Catanzaro si prepara a vivere un momento di grande gioia e gratitudine in occasione del 25° anniversario di ordinazione sacerdotale di Don Michele Fontana.

Questo importante traguardo sarà celebrato mercoledì 13 novembre 2024, alle ore 18:00, con una solenne Celebrazione Eucaristica presso la Chiesa Matrice presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Claudio Maniago che unirà la sua preghiera e benedizione a quella della comunità, riconoscente per il cammino di fede e dedizione del loro parroco.

Il versetto scelto per l’evento, "Io sono il Buon Pastore. Il Buon Pastore offre la sua vita per le pecore" (Gv 10,11), richiama il senso profondo del ministero di Don Michele, che in questi venticinque anni ha servito con amore e dedizione, incarnando l’esempio del Pastore che si dona senza riserve.

L’intera comunità è invitata a partecipare a questa celebrazione, che rappresenta non solo un ringraziamento per il percorso di Don Michele, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno cristiano e rinsaldare il legame con il loro pastore.

Un momento di fede e comunione che culminerà in una preghiera di gratitudine per i tanti frutti raccolti in questi anni di servizio pastorale.