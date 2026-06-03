Centrodestra, il nome di Eterno accostato a Futuro Nazionale

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Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni che vedrebbero Ferenc Venturelli, esponente della Lega noto come “Eterno”, vicino all’area di Futuro Nazionale, il partito politico promosso dal generale Roberto Vannacci.

Negli ambienti del centrodestra il tema è da settimane oggetto di discussione. Secondo alcuni osservatori politici, il rapporto tra Venturelli e il progetto guidato da Vannacci sarebbe in costante evoluzione, alimentando le ipotesi di un possibile coinvolgimento futuro dell’esponente leghista.

A far parlare sarebbero soprattutto alcune interlocuzioni e una crescente sintonia politica su diversi temi, elementi che hanno contribuito a rafforzare le voci circolate negli ultimi tempi. Secondo quanto trapela da fonti vicine al movimento, Vannacci guarderebbe con interesse alla figura di Venturelli, considerato un profilo capace di portare esperienza e consenso all’interno del progetto di Futuro Nazionale.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali. Né Venturelli né i vertici del movimento hanno commentato le indiscrezioni. Tuttavia, il susseguirsi delle voci continua ad alimentare il dibattito all’interno del centrodestra e tra gli osservatori della politica locale.

Resta da capire se si tratti soltanto di rumors destinati a spegnersi oppure dei primi segnali di un possibile nuovo percorso politico per “Eterno”. Le prossime settimane potrebbero fornire indicazioni più chiare sul futuro dell’esponente leghista.