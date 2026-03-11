Classifica Serie B: Venezia capolista, Monza e Frosinone inseguono. Catanzaro saldo nei playoff
Classifica Serie B dopo 29 giornate
Il campionato di Serie B 2025-2026 entra nella fase più delicata della stagione. Dopo 29 partite disputate, la corsa verso la Serie A, la lotta per i playoff promozione e la battaglia per evitare playout e retrocessione sono ancora completamente aperte.
In vetta alla classifica di Serie B troviamo il Venezia, che con 63 punti mantiene il primato davanti a Monza e Frosinone, mentre Palermo e Catanzaro restano stabilmente nella zona playoff.
Classifica Serie B – posizione e punti
1 Venezia — 63 punti
2 Monza — 60 punti
3 Frosinone — 58 punti
4
Palermo — 57 punti
5 Catanzaro — 49 punti
6 Modena — 44 punti
7 Juve Stabia — 40 punti
8 Cesena — 39 punti
9 Südtirol — 37 punti
10 Padova — 34 punti
11 Avellino — 33 punti
12 Carrarese — 32 punti
13 Empoli — 31 punti
14 Virtus Entella — 31 punti
15 Sampdoria — 30 punti
16 Mantova — 30 punti
17 Spezia — 29 punti
18 Reggiana — 29 punti
19 Bari — 28 punti
20 Pescara — 25 punti
Medie statistiche delle squadre di vertice
Analizzando le statistiche dopo 29 giornate di Serie B, emergono dati utili per comprendere il rendimento delle squadre.
Venezia
Punti medi a partita: 2,17
Vittorie medie: 0,65 a partita
Sconfitte medie: 0,13
Gol fatti: 60 (2,07 a gara)
Gol subiti: 25 (0,86 a gara)
Il Venezia si conferma la squadra più completa del campionato: miglior attacco, una delle difese più solide e grande continuità di risultati. Se manterrà questo ritmo, la promozione diretta in Serie A appare molto probabile.
Monza
Punti medi: 2,06
Vittorie: 18
Sconfitte: 5
Gol fatti: 46
Gol subiti: 25
Il Monza resta la principale rivale del Venezia nella corsa alla promozione diretta. La squadra lombarda ha grande equilibrio tra attacco e difesa e potrebbe rimanere stabilmente nelle prime due posizioni fino a fine stagione.
Frosinone
Punti medi: 2,00
Vittorie: 16
Sconfitte: 3
Gol fatti: 55
Gol subiti: 28
Il Frosinone ha dimostrato grande solidità e rimane pienamente in corsa per la Serie A. La squadra laziale ha uno dei migliori attacchi del campionato e potrebbe inserirsi nella lotta per i primi due posti.
Palermo
Punti medi: 1,96
Vittorie: 16
Sconfitte: 4
Gol fatti: 49
Gol subiti: 22
Il Palermo possiede la miglior difesa del campionato, con appena 22 gol subiti. Questo dato conferma la grande organizzazione tattica della squadra siciliana, che rappresenta una seria candidata ai playoff promozione.
Catanzaro
Punti medi: 1,68
Vittorie: 13
Sconfitte: 6
Gol fatti: 45
Gol subiti: 34
Il Catanzaro continua a mantenere una posizione stabile nella zona playoff di Serie B. La squadra giallorossa ha dimostrato carattere e qualità offensiva, restando una delle formazioni più competitive della parte alta della classifica.
Se il rendimento resterà costante, il Catanzaro potrebbe chiudere il campionato attorno ai 64 punti, quota spesso sufficiente per qualificarsi ai playoff promozione.
Proiezione finale del campionato
Proiettando la media punti sulle 38 giornate della Serie B, emergono queste possibili proiezioni:
Venezia
circa 82 punti
Monza
circa 78 punti
Frosinone
circa 76 punti
Palermo
circa 74 punti
Catanzaro
circa 64 punti
Questi numeri suggeriscono che la lotta per la promozione diretta potrebbe coinvolgere almeno tre squadre fino alle ultime giornate.
Zona playoff Serie B
Se il campionato terminasse oggi, ai playoff promozione parteciperebbero:
Frosinone
Palermo
Catanzaro
Modena
Juve Stabia
Cesena
Il Catanzaro resta dunque una delle protagoniste nella corsa alla Serie A tramite playoff.
Zona playout
La zona playout al momento coinvolgerebbe:
Reggiana
Bari
Lo spareggio tra queste squadre deciderebbe chi resterà in Serie B.
Zona retrocessione
Le posizioni più critiche della classifica Serie B sono occupate da:
Bari
Pescara
Il Pescara, ultimo con 25 punti, dovrà cambiare passo nelle ultime giornate per evitare la retrocessione in Serie C.
Programma della 30ª giornata di Serie B
Di seguito il calendario completo del prossimo turno di campionato.
Venerdì 13 marzo
Modena vs Spezia Ore 20:30
Sabato 14 marzo – Ore 15:00
Bari vs Reggiana
Cesena vs Frosinone
Empoli vs Mantova
Juve Stabia vs Carrarese
Padova vs Catanzaro
Sabato 14 marzo
Monza vs Palermo Ore 17:15
Sampdoria vs Venezia Ore 19:30
Domenica 15 marzo
Virtus Entella vs Avellino Ore 15:00
Südtirol vs Pescara Ore 17:15
Serie B verso il finale di stagione
Con 9 giornate ancora da giocare, la Serie B 2025-2026 resta uno dei campionati più equilibrati del calcio italiano.
La lotta riguarda contemporaneamente:
- promozione diretta in Serie A
- qualificazione ai playoff
- salvezza diretta
- evitare playout e retrocessione
Ogni giornata può cambiare gli equilibri della classifica di Serie B, rendendo il finale di stagione imprevedibile e ricco di colpi di scena.
