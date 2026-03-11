Classifica Serie B: Venezia capolista, Monza e Frosinone inseguono. Catanzaro saldo nei playoff

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Analisi completa della classifica di Serie B dopo 29 giornate, con medie punti, vittorie, sconfitte, gol fatti e gol subiti, oltre alle proiezioni su promozione, playoff, playout e retrocessione.

Classifica Serie B dopo 29 giornate

Il campionato di Serie B 2025-2026 entra nella fase più delicata della stagione. Dopo 29 partite disputate, la corsa verso la Serie A, la lotta per i playoff promozione e la battaglia per evitare playout e retrocessione sono ancora completamente aperte.

In vetta alla classifica di Serie B troviamo il Venezia, che con 63 punti mantiene il primato davanti a Monza e Frosinone, mentre Palermo e Catanzaro restano stabilmente nella zona playoff.

Classifica Serie B – posizione e punti

1 Venezia — 63 punti

2 Monza — 60 punti

3 Frosinone — 58 punti

4

Palermo — 57 punti

5 Catanzaro — 49 punti

6 Modena — 44 punti

7 Juve Stabia — 40 punti

8 Cesena — 39 punti

9 Südtirol — 37 punti

10 Padova — 34 punti

11 Avellino — 33 punti

12 Carrarese — 32 punti

13 Empoli — 31 punti

14 Virtus Entella — 31 punti

15 Sampdoria — 30 punti

16 Mantova — 30 punti

17 Spezia — 29 punti

18 Reggiana — 29 punti

19 Bari — 28 punti

20 Pescara — 25 punti

Medie statistiche delle squadre di vertice

Analizzando le statistiche dopo 29 giornate di Serie B, emergono dati utili per comprendere il rendimento delle squadre.

Venezia

Punti medi a partita: 2,17

Vittorie medie: 0,65 a partita

Sconfitte medie: 0,13

Gol fatti: 60 (2,07 a gara)

Gol subiti: 25 (0,86 a gara)

Il Venezia si conferma la squadra più completa del campionato: miglior attacco, una delle difese più solide e grande continuità di risultati. Se manterrà questo ritmo, la promozione diretta in Serie A appare molto probabile.

Monza

Punti medi: 2,06

Vittorie: 18

Sconfitte: 5

Gol fatti: 46

Gol subiti: 25

Il Monza resta la principale rivale del Venezia nella corsa alla promozione diretta. La squadra lombarda ha grande equilibrio tra attacco e difesa e potrebbe rimanere stabilmente nelle prime due posizioni fino a fine stagione.

Frosinone

Punti medi: 2,00

Vittorie: 16

Sconfitte: 3

Gol fatti: 55

Gol subiti: 28

Il Frosinone ha dimostrato grande solidità e rimane pienamente in corsa per la Serie A. La squadra laziale ha uno dei migliori attacchi del campionato e potrebbe inserirsi nella lotta per i primi due posti.

Palermo

Punti medi: 1,96

Vittorie: 16

Sconfitte: 4

Gol fatti: 49

Gol subiti: 22

Il Palermo possiede la miglior difesa del campionato, con appena 22 gol subiti. Questo dato conferma la grande organizzazione tattica della squadra siciliana, che rappresenta una seria candidata ai playoff promozione.

Catanzaro

Punti medi: 1,68

Vittorie: 13

Sconfitte: 6

Gol fatti: 45

Gol subiti: 34

Il Catanzaro continua a mantenere una posizione stabile nella zona playoff di Serie B. La squadra giallorossa ha dimostrato carattere e qualità offensiva, restando una delle formazioni più competitive della parte alta della classifica.

Se il rendimento resterà costante, il Catanzaro potrebbe chiudere il campionato attorno ai 64 punti, quota spesso sufficiente per qualificarsi ai playoff promozione.

Proiezione finale del campionato

Proiettando la media punti sulle 38 giornate della Serie B, emergono queste possibili proiezioni:

Venezia

circa 82 punti

Monza

circa 78 punti

Frosinone

circa 76 punti

Palermo

circa 74 punti

Catanzaro

circa 64 punti

Questi numeri suggeriscono che la lotta per la promozione diretta potrebbe coinvolgere almeno tre squadre fino alle ultime giornate.

Zona playoff Serie B

Se il campionato terminasse oggi, ai playoff promozione parteciperebbero:

Frosinone

Palermo

Catanzaro

Modena

Juve Stabia

Cesena

Il Catanzaro resta dunque una delle protagoniste nella corsa alla Serie A tramite playoff.

Zona playout

La zona playout al momento coinvolgerebbe:

Reggiana

Bari

Lo spareggio tra queste squadre deciderebbe chi resterà in Serie B.

Zona retrocessione

Le posizioni più critiche della classifica Serie B sono occupate da:

Bari

Pescara

Il Pescara, ultimo con 25 punti, dovrà cambiare passo nelle ultime giornate per evitare la retrocessione in Serie C.

Programma della 30ª giornata di Serie B

Di seguito il calendario completo del prossimo turno di campionato.

Venerdì 13 marzo

Modena vs Spezia Ore 20:30

Sabato 14 marzo – Ore 15:00

Bari vs Reggiana

Cesena vs Frosinone

Empoli vs Mantova

Juve Stabia vs Carrarese

Padova vs Catanzaro

Sabato 14 marzo

Monza vs Palermo Ore 17:15

Sampdoria vs Venezia Ore 19:30

Domenica 15 marzo

Virtus Entella vs Avellino Ore 15:00

Südtirol vs Pescara Ore 17:15

Serie B verso il finale di stagione

Con 9 giornate ancora da giocare, la Serie B 2025-2026 resta uno dei campionati più equilibrati del calcio italiano.

La lotta riguarda contemporaneamente:

promozione diretta in Serie A

qualificazione ai playoff

salvezza diretta

evitare playout e retrocessione

Ogni giornata può cambiare gli equilibri della classifica di Serie B, rendendo il finale di stagione imprevedibile e ricco di colpi di scena.