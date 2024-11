Coppa Davis, Italia-Argentina 1-1: Sinner risponde a Musetti, tutto si decide nel doppio

Coppa Davis: Italia-Argentina 1-1, decisivo il doppio

Malaga, 21 novembre 2024 – Quarti di finale di Coppa Davis, tutto in bilico tra Italia e Argentina. Dopo una giornata ricca di emozioni, la sfida si deciderà nel doppio, con il punteggio attualmente sull’1-1. La squadra vincente affronterà l’Australia in semifinale.

Musetti cede a Cerundolo: “Prestazione imbarazzante”

La giornata si era aperta con una netta sconfitta per Lorenzo Musetti, travolto da Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-4, 6-1. Un match senza storia, con l’azzurro visibilmente in difficoltà su una superficie, il veloce indoor, che non è la sua preferita.

Al termine dell’incontro, Musetti non ha nascosto il suo disappunto: “Una giornata disastrosa. Ho giocato male, non mi aspettavo da me stesso un livello così basso”. Il tennista ha aggiunto di non sentirsi adatto a scendere in campo nel doppio decisivo: “Se fossi il capitano, non mi schiererei”.

Sinner domina Baez e pareggia i conti

L’Italia si è poi affidata a Jannik Sinner, che ha risposto alla grande. Il numero uno azzurro ha demolito Sebastian Baez con un secco 6-2, 6-1 in appena 73 minuti. Un dominio assoluto da parte di Sinner, che ha imposto il suo ritmo fin dal primo game, strappando subito il servizio all’argentino nel secondo set. Con colpi potenti e precisi, Sinner ha riportato l’Italia in parità.

Dopo il match, Jannik ha mostrato grande determinazione: “Era importante rimettere in piedi la sfida. Adesso concentriamoci sul doppio”.

Tutto in gioco nel doppio decisivo

Con il punteggio sull’1-1, il destino dell’Italia in questa Coppa Davis si deciderà nel doppio, dove il capitano Filippo Volandri dovrà scegliere la formazione più adatta. La posta in palio è altissima: l’accesso alla semifinale contro l’Australia.

Gli occhi sono puntati sulla coppia che scenderà in campo. Sarà confermato il duo Fognini-Bolelli o ci saranno sorprese dell’ultimo minuto?

Prossimo appuntamento

Il doppio decisivo prenderà il via in serata. L’Italia spera di replicare le imprese del passato, ma serviranno concentrazione e coesione per superare un’Argentina che ha dimostrato di essere avversaria ostica.

Segui la diretta per tutti gli aggiornamenti e il risultato finale!