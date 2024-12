Cosenza-Frosinone 0-1: un autogol di Martino e polemiche VAR al Marulla (Video)

Sfortuna e incredibili errori arbitrali segnano il match della 16ª giornata di campionato

Alla 16ª giornata di campionato, il Cosenza esce sconfitto in casa contro il Frosinone per 0-1 in una gara che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi rossoblù. L’autogol di Martino al 13′ ha indirizzato il match, ma a far discutere è soprattutto un clamoroso episodio ignorato dal VAR nel secondo tempo, che ha privato i calabresi di un rigore sacrosanto.

Il goffo autogol di Martino

La partita al Marulla si accende dopo appena 13 minuti. Il Frosinone passa in vantaggio grazie a un episodio sfortunato per i padroni di casa. Begic rompe gli equilibri con una progressione sulla fascia, servendo Canotto in profondità. La difesa del Cosenza sembra gestire l’inserimento di Marchizza, ma Martino, nel tentativo di spazzare, devia maldestramente il pallone nella propria porta. Dopo un lungo controllo del VAR per verificare due possibili posizioni di fuorigioco, il gol viene convalidato, lasciando il Cosenza sotto di un gol.

Il caso Monterisi: il rigore negato che fa discutere

Se l’autogol ha segnato l’avvio del match, è al 71′ che si consuma l’episodio più controverso. Durante una parata del portiere Cerofolini, il difensore del Frosinone Ilario Monterisi, nel congratularsi con il compagno, tocca involontariamente il pallone con la mano mentre questo si trovava tra le braccia dell’estremo difensore. Un gesto fortuito ma evidente, che avrebbe potuto portare a un rigore per il Cosenza.

L’arbitro Giovanni Ayroldi, distante dall’azione, non ravvisa nulla di irregolare. Ma a destare maggiore perplessità è la mancata segnalazione del VAR, guidato da Luca Pairetto, che non richiama il direttore di gara. Una svista che ha scatenato le ire dei rossoblù, alimentando nuove polemiche sull’utilizzo della tecnologia in campo.

Le reazioni

Al termine della gara, terminata 0-1, l’allenatore del Cosenza, Massimiliano Alvini, non ha nascosto la propria frustrazione in conferenza stampa: "Non riesco a capire come sia possibile ignorare un episodio così chiaro. Siamo stati danneggiati in modo evidente". Anche i tifosi rossoblù, sui social, hanno espresso il loro disappunto, chiedendo maggiore attenzione nelle decisioni arbitrali.

Il Frosinone consolida la posizione, Cosenza in difficoltà

Con questa vittoria, il Frosinone consolida la sua posizione nelle zone alte della classifica, dimostrando solidità nonostante le difficoltà nel creare occasioni pulite. Per il Cosenza, invece, si tratta di un’altra battuta d’arresto in una stagione già complicata, aggravata da episodi che sembrano non girare mai a favore.

