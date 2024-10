Cosenza-Juve Stabia: Mister Alvini punta alla svolta in casa (Video)

Cosenza-Juve Stabia: Mister Alvini analizza la sfida e le strategie per il match casalingo





Nel prepartita contro la Juve Stabia, il tecnico del Cosenza, Massimiliano Alvini, ha condiviso le sue riflessioni sulla squadra avversaria e sulla situazione attuale dei Lupi.

La Juve Stabia si presenta con un assetto di gioco equilibrato e competitivo: con più punti raccolti in trasferta, sta rapidamente diventando una squadra temibile in Serie B, capace di mettere in difficoltà ogni avversario.

Alvini ha evidenziato l’efficienza del modulo 3-4-3 della Juve Stabia, apprezzando anche le recenti prestazioni del giovane attaccante Adorante, il quale si sta affermando come una delle rivelazioni stagionali.





Alvini, consapevole del buon momento della Juve Stabia, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di focalizzarsi sul proprio gioco.

“Rispettiamo l’avversario,” ha dichiarato il mister, “ma ciò che conta è quello che vogliamo fare noi. Siamo pronti a dare il massimo e a disputare una partita importante.”





Le scelte difensive e la questione Camporese





Durante la conferenza, è stato affrontato il tema delle assenze difensive.

Con Venturi e Camporese in forse, Alvini ha lasciato aperta la possibilità di modificare l’assetto difensivo, passando da una linea a tre a una configurazione modulare come già sperimentato nel match contro il Cittadella.

Il mister ha rassicurato i tifosi sulla situazione di Camporese, precisando che la sua assenza non è legata a un problema muscolare grave: “Domani mattina decidiamo, è una valutazione da fare giorno per giorno.”





La sfida offensiva e il ruolo di Aldo Florenzi





Al centro del dibattito, la sterilità offensiva del Cosenza: con soli due gol segnati nelle ultime quattro gare, la squadra fatica a concretizzare le occasioni create.

Alvini ha discusso dell’importanza di avere giocatori come Florenzi in posizioni avanzate, per contribuire alla fase realizzativa.

“Florenti è un talento che sta dando soddisfazioni ai tifosi; un suo posizionamento più vicino all'area potrebbe dare maggiore incisività,” ha commentato il tecnico, lasciando intravedere possibili adattamenti tattici per potenziare la fase offensiva.





Obiettivo: massima concentrazione per il tour de force





Nelle prossime settimane, il Cosenza è atteso da un calendario intenso, con tre partite delicate da affrontare.

Alvini ha ribadito che l’obiettivo primario è la vittoria nel match di domani contro la Juve Stabia, evidenziando il valore dell’empatia tra squadra e tifosi: “Abbiamo lavorato bene, sentiamo la responsabilità e l’entusiasmo dei nostri tifosi. L’obiettivo è affrontare questa gara con felicità e dare tutto per i colori del Cosenza.”





Sfida Mentale: Superare il Peso della Penalizzazione





Rispondendo alle domande sui quattro punti di penalizzazione, Alvini ha espresso una visione positiva: “Sarà ancora più bello lottare per la salvezza con questo fardello. Guardiamo alla realtà e da lì ripartiamo.” Il mister ha evidenziato l’importanza di concentrarsi sugli obiettivi senza lasciarsi distrarre dalle difficoltà psicologiche.





Calci piazzati: un’area da migliorare





Un altro aspetto analizzato è stato il rendimento della squadra sui calci piazzati, un’arma essenziale per molte squadre di Serie B.

Alvini ha riconosciuto la necessità di migliorare in questo aspetto, rivelando di aver lavorato con i giocatori per ottimizzare le opportunità su palla inattiva.

“Ci stiamo lavorando e sono sicuro che i risultati arriveranno,” ha concluso il tecnico.





Con queste premesse, il Cosenza è pronto ad affrontare la Juve Stabia in una partita che si preannuncia intensa e decisiva per riprendere la marcia in campionato.