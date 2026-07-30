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Cresce la corsa agli accessori da viaggio second hand per il travel kit perfetto

Redazione
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Articolo segnalato da: Giorgia Rossi
Cresce la corsa agli accessori da viaggio second hand per il travel kit perfetto
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Tempo di lettura: ~2 min

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C'è chi passa settimane a pianificare l'itinerario perfetto e chi dedica la stessa attenzione alla valigia. Negli ultimi anni, infatti, il viaggio è diventato un'esperienza da ottimizzare in ogni dettaglio: bagagli sempre più smart, accessori salvaspazio, look comodi per affrontare ore di treno o di volo e tutto il necessario per partire senza stress. Il risultato? Il travel kit è diventato un vero e proprio must dell'estate!

Se fino a qualche anno fa si acquistava tutto nuovo, oggi il trend racconta un'altra storia: sempre più viaggiatori scelgono il second hand per prepararsi alla partenza, trasformando la valigia in un mix di praticità, convenienza e consumi più consapevoli. Tendenza che si riflette anche tra gli utenti di Wallapop – piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile. Infatti, gli articoli legati al mondo dei viaggi registrano una crescita significativa sia nelle ricerche sia nelle vendite, segno che gli utenti sono sempre più orientati a trovare occasioni per partire meglio... spendendo meno.

A guidare la classifica sono gli zaini da viaggio, con un aumento delle ricerche del 73%, seguiti dai set organizer per valigia (+70%) e dai cuscini da viaggio (+66%), diventati ormai accessori indispensabili per affrontare tragitti lunghi con il massimo del comfort. Cresce anche l'interesse per le valigie (+54%), i sacchetti sottovuoto (+52%) — perfetti per far entrare "ancora quell'ultimo outfit" — e i beauty case (+33%).

L’elemento fondamentale per un kit perfetto? L'outfit da viaggio. Se un tempo bastava essere comodi, oggi il look deve riuscire a coniugare comfort e stile: morbido abbastanza per affrontare ore di volo o di treno, ma curato quanto basta per sentirsi a proprio agio dall'imbarco all'arrivo. Non sorprende quindi che le ricerche di tute siano aumentate del 45%, confermando come i capi più versatili siano diventati protagonisti del guardaroba delle vacanze.

Ma il dato più interessante è che il desiderio si trasforma in acquisto: le vendite di valigie crescono del 60%, quelle dei cuscini da viaggio del 54% e dei set organizer del 50%, a conferma di come il second hand stia diventando una scelta sempre più naturale anche per gli accessori che accompagnano le vacanze.

La nuova regola del viaggio, quindi, non è solo fare la valigia con intelligenza, ma anche acquistarla con intelligenza e su Wallapop è possibile trovare tutto il necessario per costruire il proprio kit da viaggio. Perché oggi il lusso non è riempire la valigia di cose nuove, ma partire con tutto ciò che serve, spendendo il giusto e dando una seconda vita a prodotti pronti per una nuova destinazione.


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