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Crotone cambia accesso ai Servizi Demografici dal 3 novembre appuntamento obbligatorio

Prenotazioni online già disponibili per organizzare le richieste e ridurre le attese agli sportelli

Dal 3 novembre 2026, per le prestazioni interessate, sarà necessario prenotare un appuntamento prima di recarsi agli uffici dei Servizi Demografici e di Stato Civile del Comune di Crotone. La prenotazione si effettua online attraverso il sito istituzionale dell’Ente, scegliendo il servizio richiesto e una delle fasce orarie disponibili.

Il sistema di prenotazione online è già attivo. I cittadini possono quindi utilizzarlo fin da ora, in vista dell’introduzione dell’accesso esclusivamente su appuntamento.

A comunicarlo è l’assessore ai Servizi Demografici Giovanna Lamanna, che indica nella nuova organizzazione uno strumento per migliorare la gestione delle richieste e rendere più agevole il rapporto tra cittadini e uffici comunali.

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Come prenotare un appuntamento sul sito del Comune di Crotone

Per fissare l’accesso agli sportelli occorre utilizzare la sezione Prenotazione appuntamenti del sito del Comune di Crotone.

La procedura prevede tre passaggi:

Selezionare il servizio di interesse. Scegliere una data disponibile. Individuare l’orario dell’appuntamento tra quelli proposti e completare la prenotazione seguendo le indicazioni del portale.

Prima di recarsi in Comune, è opportuno verificare le modalità previste per la prestazione richiesta. L’obbligo annunciato riguarda infatti le prestazioni interessate dalla nuova modalità di accesso: il servizio da selezionare va individuato nella sezione dedicata.

Cosa cambia dal 3 novembre 2026

La distinzione da tenere presente è tra la disponibilità attuale del sistema e la decorrenza dell’obbligo. La prenotazione è già possibile, mentre dal 3 novembre 2026 diventerà necessaria per accedere alle prestazioni coinvolte degli uffici demografici e di Stato Civile.

Per i cittadini, questo significa programmare il proprio accesso scegliendo in anticipo giorno e orario, senza presentarsi direttamente allo sportello per i servizi soggetti a prenotazione.

L’assessorato invita pertanto a organizzare per tempo gli appuntamenti, consultando le disponibilità sul portale comunale.

Una gestione più ordinata delle richieste e dei tempi di attesa

L’introduzione degli appuntamenti online punta a distribuire meglio gli accessi e a consentire agli uffici di pianificare le attività sulla base delle richieste ricevute. L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa e rendere più efficiente il servizio.

Secondo l’assessore Giovanna Lamanna, la possibilità di prenotare rappresenta un ulteriore passo verso una pubblica amministrazione più organizzata e attenta alle esigenze dei cittadini. La programmazione degli accessi dovrebbe facilitare sia chi deve usufruire di una prestazione sia il personale incaricato di gestirla.

Per prepararsi al cambiamento, il riferimento operativo è la sezione Prenotazione appuntamenti del Comune di Crotone, dove verificare i servizi disponibili e scegliere la fascia oraria più adatta alle proprie necessità.