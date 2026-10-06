Crotone, strade più sicure e tutela del territorio: il bilancio estivo della Polizia Locale

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Polizia Locale in campo per strade più sicure e tutela del territorio il bilancio dei controlli estivi

Dal primo giugno al 30 settembre 2026 gli agenti coordinati dal comandante Francesco Iorno hanno operato per proteggere pedoni e persone con disabilità, gestire gli incidenti e contrastare le violazioni ambientali

La sicurezza stradale, il diritto alla mobilità e la tutela dell’ambiente sono stati al centro dell’attività svolta dalla Polizia Locale tra il 1 giugno e il 30 settembre 2026. Nei mesi di maggiore presenza di cittadini e visitatori, gli agenti coordinati dal comandante Francesco Iorno hanno affiancato ai controlli sulla viabilità un presidio quotidiano dedicato alla sicurezza e alla vivibilità del territorio.

Un lavoro che ha interessato diversi ambiti, dalla prevenzione delle condotte pericolose sulla strada agli accertamenti sulle violazioni ambientali. L’obiettivo è stato intervenire sulle situazioni capaci di mettere a rischio le persone, ostacolare gli spostamenti o compromettere gli spazi condivisi.

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Sicurezza stradale e prevenzione delle condotte pericolose

Durante la stagione estiva, l’aumento degli spostamenti rende più impegnativa la gestione della circolazione. In questo contesto, i controlli della Polizia Locale hanno puntato a contrastare i comportamenti pericolosi e a favorire una viabilità più ordinata.

L’attenzione degli agenti ha riguardato anche le irregolarità che possono sembrare marginali, ma che incidono sulla sicurezza: un veicolo lasciato vicino a un’intersezione può limitare la visuale, mentre una doppia fila può restringere lo spazio disponibile e rendere più difficoltoso il passaggio.

La vigilanza sulla circolazione assume così una funzione concreta di prevenzione dei rischi, oltre all’accertamento delle violazioni.

Persone con disabilità e accessibilità degli spazi pubblici

Una parte rilevante dell’attività è stata dedicata alla tutela delle persone con disabilità, attraverso verifiche sul rispetto degli stalli riservati e delle aree necessarie a garantire l’accessibilità.

Occupare impropriamente uno spazio dedicato può impedire a una persona di raggiungere un servizio o di muoversi in autonomia. Lo stesso problema si presenta quando un veicolo ostacola un percorso accessibile, trasformando uno spostamento quotidiano in una difficoltà concreta.

I controlli hanno quindi avuto l’obiettivo di proteggere il diritto alla mobilità, contribuendo a mantenere utilizzabili gli spazi destinati a chi ha specifiche esigenze di accesso.

Marciapiedi e attraversamenti al centro della tutela dei pedoni

La sicurezza dei pedoni è stata un altro punto centrale degli interventi. Le verifiche hanno interessato le soste sui marciapiedi e in prossimità degli attraversamenti pedonali, situazioni che possono ridurre la visibilità o costringere chi cammina a spostarsi sulla carreggiata.

Mantenere liberi questi spazi significa rendere più sicuri i percorsi quotidiani, soprattutto per bambini, anziani e persone con difficoltà motorie.

Il controllo della sosta, in questa prospettiva, contribuisce direttamente alla fruibilità dello spazio pubblico e alla protezione degli utenti più vulnerabili.

Incidenti stradali dalla gestione dell’emergenza agli accertamenti

Nel periodo considerato, gli agenti sono stati impegnati anche negli interventi sugli incidenti stradali. L’attività ha compreso la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza delle aree coinvolte, per limitare ulteriori pericoli e gestire le conseguenze sulla circolazione.

A questi interventi si sono aggiunti la ricostruzione delle dinamiche dei sinistri e gli accertamenti necessari a verificare eventuali responsabilità e violazioni delle norme stradali.

Si tratta di un lavoro che prosegue oltre la fase immediata dell’incidente e richiede attenzione agli elementi utili a chiarire quanto accaduto.

Controllo del territorio e contrasto alle violazioni ambientali

Accanto alla viabilità, la Polizia Locale ha svolto attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alle violazioni e ai reati ambientali.

La vigilanza ha riguardato le condotte illecite legate alla gestione e all’abbandono dei rifiuti, insieme alle altre irregolarità che possono danneggiare l’ambiente e compromettere il decoro degli spazi comuni.

Il presidio territoriale consente di individuare situazioni problematiche, svolgere gli accertamenti e intervenire quando emergono violazioni di carattere amministrativo o penale. La tutela ambientale si lega così alla qualità della vita quotidiana, perché la cura del territorio riguarda anche le condizioni in cui cittadini e visitatori utilizzano gli spazi pubblici.

Sosta irregolare e ostacoli alla circolazione

Nelle aree maggiormente interessate dal traffico estivo, gli interventi hanno riguardato anche le soste irregolari, comprese le doppie file, i veicoli lasciati vicino alle intersezioni e le violazioni dei divieti di fermata e di sosta.

Questi comportamenti possono ostacolare la circolazione, ridurre la visibilità e creare difficoltà a pedoni, automobilisti e motociclisti. Il loro contrasto risponde dunque a un’esigenza di sicurezza urbana, oltre che di rispetto delle regole.

La vigilanza prosegue dopo la stagione estiva

La conclusione del periodo estivo non interrompe l’attività della Polizia Locale. Il lavoro prosegue con attenzione alla sicurezza della circolazione, all’accessibilità, alla tutela del territorio e alla prevenzione delle violazioni ambientali.

La presenza costante degli agenti permette di individuare le situazioni di rischio e intervenire sulle irregolarità che incidono sulla vita della comunità. Strade percorribili, marciapiedi liberi e spazi accessibili sono esigenze quotidiane che restano centrali durante tutto l’anno.