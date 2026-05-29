Crotone, successo per il Maggio dei Libri 2026 alla Biblioteca Armando Lucifero

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Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico e con un significativo successo culturale l’edizione 2026 del “Maggio dei Libri”, la rassegna promossa dalla Biblioteca Comunale “Armando Lucifero”, che per tutto il mese di maggio ha animato la città con incontri letterari, momenti di approfondimento storico, appuntamenti musicali e iniziative dedicate anche ai più giovani.

Un calendario ricco e variegato che ha trasformato la Biblioteca Comunale in un luogo di confronto, dialogo e condivisione, confermando il ruolo centrale della cultura come strumento di crescita collettiva e valorizzazione del territorio.

Ad aprire la rassegna è stata la scrittrice Rosanna Iembo con la presentazione del volume “Pitagora e Theanò”, un’opera che ha accompagnato il pubblico alla scoperta del pensiero etico e filosofico di Pitagora e della figura di Theanò, in un intreccio di matematica, spiritualità, esperienza umana e dimensione affettiva, impreziosito dalle immagini realizzate dalla stessa autrice.

Particolarmente intensa anche la presentazione del libro “La terra non ha memoria” di Francesca Anili, dedicato al dopoguerra e alla Riforma Agraria nel Sud Italia. Un racconto civile e profondamente umano che ha restituito voce alle lotte contadine, ai “senza terra” e alle comunità degli assegnatari, offrendo una riflessione sul rapporto tra identità, memoria e giustizia sociale.

E’ seguito l’appuntamento con Francesco Vignis e il suo “Parole pubbliche”, testimonianza di vent’anni di esperienza istituzionale nel ruolo di portavoce accanto a diverse amministrazioni comunali. Un incontro che ha acceso una riflessione sul valore della comunicazione pubblica, sul senso del servizio verso le istituzioni e sull’importanza della continuità amministrativa.

Commovente la presentazione del libro “Sulle spalle, nel mio cuore” di Roby Contarino, ospitata nella Casa della Cultura. Attraverso il racconto del pellegrinaggio vissuto da portantino, l’autore ha condiviso un intenso percorso di fede, sacrificio e spiritualità legato alla devozione per la Madonna di Capo Colonna.

Molto apprezzato anche l’incontro con Antonio Migale e il romanzo “Il boss e il partigiano”, che ha affrontato i temi dell’emigrazione calabrese nel Nord Italia, dell’integrazione e della convivenza civile attraverso una storia intensa e carica di riferimenti sociali e umani.

Spazio anche alla memoria storica cittadina con Giuseppe Tallarico e il volume “Crotone nella lettura settecentesca del Catasto Onciario del 1743”, in dialogo con Andrea Pesavento e Pino Rende.

Un viaggio nella Crotone del Settecento che ha permesso di riscoprire il tessuto urbano, economico e sociale della città attraverso antichi documenti e testimonianze storiche.

Tra i momenti più suggestivi della rassegna, l’evento “Letture e Laude”, ospitato nella splendida cornice della Chiesa di Santa Chiara. Una serata di grande intensità emotiva che ha intrecciato il Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi con le antiche laude medievali del Laudario di Cortona. Il Coro delle “Biblionote”, diretto dalla Maestra Luisa Floccari con i maestri Raffaele Zumpano e Alessandro Marseglia al pianoforte, ha regalato al pubblico un’esecuzione coinvolgente e profondamente emozionante.

Emozionante anche l’appuntamento con Flavio Iacones e il suo romanzo “Il tempo di essere felice”, un viaggio intimo tra memoria familiare, radici calabresi e ricerca della felicità attraverso i ricordi dell’infanzia e gli affetti più autentici.

Il Maggio dei Libri ha dedicato inoltre particolare attenzione ai più piccoli con un emozionante incontro nella Sala Ragazzi della Biblioteca insieme a Carmen Sergi e al suo “Arcobaleni di zucchero e nuvole d’amore” preceduto da un altro partecipato incontro presso la casa delle associazioni a Papanice. Attraverso letture, giochi e momenti di condivisione, bambini e famiglie hanno vissuto un’esperienza educativa e coinvolgente all’insegna dell’amicizia, della natura e dell’amore per gli animali.

A chiudere la rassegna è stato l’incontro con Gennaro Torchia e il volume “La ruota dei proietti di Crotone. Storia e dislocazione”, dedicato alla storia dei trovatelli e della “Ruota degli Esposti”, offrendo uno spaccato intenso e toccante della storia sociale cittadina.

Di particolare interesse anche la mostra documentaria “Memorie di carta: le celebrazioni della Madonna di Capo Colonna da documenti di archivio”, curata dallo storico Christian Palmieri, che ha arricchito ulteriormente il programma della manifestazione valorizzando il patrimonio storico e archivistico del territorio.

L’edizione 2026 del Maggio dei Libri si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo, testimoniato dalla numerosa partecipazione del pubblico e dall’alto livello culturale degli incontri proposti. Una manifestazione che ha saputo unire letteratura, memoria, musica, spiritualità e impegno civile, confermandosi appuntamento ormai centrale nella vita culturale cittadina.

Ancora una volta la responsabile della Biblioteca Comunale “Armando Lucifero”, Valeria Cassano, e il bibliotecario Antonio Siclari, si sono distinti per il lavoro svolto con competenza, dedizione e passione nella progettazione e nel coordinamento dell’intera rassegna. Il loro impegno costante ha contribuito in maniera determinante alla riuscita di un’iniziativa che continua a rappresentare un importante presidio culturale e sociale