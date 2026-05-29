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Francesco Mariotti, il Viaggiatore della Vita, torna con "Alla fine arriva Jenny"

Redazione
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Articolo segnalato da: Giovanni Criscione
Francesco Mariotti, il Viaggiatore della Vita, torna con "Alla fine arriva Jenny"
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Tempo di lettura: ~3 min

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Forlì - Il viaggio come metafora della vita, alla scoperta di sé e della connessione con l’Universo. Il forlivese Francesco Mariotti, imprenditore nel settore elettromedicale, appassionato esploratore del mondo, scrittore e autore del best seller "Il viaggiatore della vita" (2024), torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo “Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale”.

“Alla fine arriva Jenny” nasce sull’onda del precedente successo e ne è la naturale continuazione. Ma si può leggere indipendentemente, anche senza conoscere il primo libro. È un diario di viaggio scritto in prima persona. E racconta un itinerario attraverso cinque continenti. Dalle Canarie al Marocco, dagli Stati Uniti alla Thailandia, fino all’Australia. Un viaggio vissuto dal protagonista in maniera differente rispetto al tipico turista-viaggiatore contemporaneo. La pianificazione rigida, la superficialità del mordi e fuggi, la velocità, la selfie mania e la dipendenza dallo smartphone sono abitudini lontane dal suo modo di concepire il viaggio. Francesco ascolta la voce interiore che lo chiama e gli ricorda che è tempo di lasciare la sua zona di comfort e rimettersi in marcia verso luoghi lontani, affidandosi completamente al flusso della vita. Sono i messaggi dell'Universo (o del suo inconscio), le profezie - una gli dice che dovrà stare alla larga da tale Jenny - i fili invisibili del destino, gli eventi o gli ostacoli apparentemente casuali e gli incontri inaspettati a condurlo, attraverso variazioni e deviazioni improvvise, alla meta finale.

Il suo non è soltanto un viaggio emozionante ma è anche un itinerario di crescita personale e risveglio spirituale che lo conduce a perdersi per poi ritrovarsi, a riconnettersi con la propria essenza. Ogni tappa lo mette di fronte a piccole sfide, incontri, sensazioni, emozioni, insegnamenti che ne arricchiranno l’esperienza, entrando a far parte del suo “bagaglio” interiore. Al contempo, quel vissuto esperienziale lo spinge a lasciare fuori dal suo zaino tutto ciò che non è essenziale al percorso del suo “io” autentico: convinzioni autolimitanti, automatismi rafforzati dall'abitudine, routine sicure ma bloccanti, fantasmi del passato, schemi mentali, vecchie ferite emotive. La fine del viaggio coincide con l'inizio di una nuova consapevolezza: l’emozione di aprirsi all'amore, con tutte le sue contraddizioni e la sua imprevedibilità, superando la paura di soffrire di nuovo.

Dietro la metafora del viaggio, insomma, c’è l’invito ad ascoltare le dinamiche profonde che collegano mente e corpo, a entrare in sintonia con l’energia dei luoghi, a vivere con lentezza l’emozione del presente e non aver paura d’amare. Attraverso una prosa ora ironica e leggera, ora profonda, Francesco Mariotti ci consegna un libro godibilissimo, che non dovrebbe mancare nella valigia di chi vuole rimettersi in gioco o semplicemente lasciare le proprie certezze per andare incontro alla vita.

 

Info e contatti:

https://www.ilviaggiatoredellavita.com/ 


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