Giselle arriva al Castello Sforzesco di Milano con Tam Ballet

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Nell’ambito del palinsesto “Estate al Castello 2026”, il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco ospita il TAM Ballet con Giselle, il celebre capolavoro del balletto romantico interpretato dalle étoiles internazionali Marija Kastorina e Viacheslav Gnedchik.

Sabato 27 giugno 2026, alle ore 20:45, la magnifica cornice del Castello Sforzesco di Milano tornerà ad accendersi di magia e grande danza. Sotto il cielo stellato del Cortile delle Armi, nell'ambito della prestigiosa rassegna “Estate al Castello 2026”, il TAM Ballet tornerà, dopo il debutto della scorsa stagione, con uno dei titoli più amati e iconici del repertorio mondiale: Giselle.

A rendere straordinario questo appuntamento sarà la presenza di due ospiti d’eccezione della scena coreutica internazionale: Marija Kastorina, Prima Ballerina del Teatro Nazionale di Opera e Balletto della Lituania, e Viacheslav Gnedchik, Solista del Balletto Nazionale Ungherese. I due celebri artisti presteranno la loro straordinaria forza interpretativa e tecnica impeccabile ai ruoli dei protagonisti, guidando il pubblico attraverso una storia senza tempo di amore, tradimento e redenzione.

Considerato il balletto romantico per eccellenza, Giselle continua a emozionare le platee di tutto il mondo grazie al perfetto e suggestivo contrasto tra due mondi: la gioia luminosa e solare delle feste contadine del primo atto e l'universo etereo, notturno e spettrale del secondo, dominato dal misterioso regno delle Willi, gli spiriti affascinanti e implacabili delle fanciulle morte per amore prima del matrimonio.

Il Corpo di Ballo del TAM Ballet riporta in scena la celebre coreografia di Jean Coralli e Jules Perrot, capolavoro presentato per la prima volta a Parigi nel 1841. Nato da un’idea dello scrittore Théophile Gautier e impreziosito dalla raffinata partitura musicale di Adolphe Charles Adam, il balletto è diventato uno dei pilastri della danza mondiale. Le note di Adam accompagnano magistralmente il cambio di atmosfere della narrazione: brillanti e festose durante la vendemmia, sospese e drammatiche nel bosco dei fantasmi.

La produzione firmata TAM Ballet riprende e rielabora le coreografie storiche con un allestimento di grande pregio visivo. Le scenografie dipinte a mano, che evocano la delicatezza e la trasparenza di un acquarello, sono state pensate per esaltare l’architettura storica del Castello Sforzesco, ricreando intatta tutta la poesia, l'eleganza e il romanticismo della grande tradizione ottocentesca.

Un evento imperdibile dell'estate milanese, dove la storia del monumento sforzesco incontra l'eterna bellezza dell'arte coreografica.

Lo spettacolo Giselle di TAM Ballet a Estate al Castello 2026 è presentato da Alveare Produzioni.

TRAMA

ATTO I: Il mondo terreno

La giovane e bellissima contadina Giselle, che ama ballare sopra ogni cosa nonostante il suo cuore debole, è corteggiata dal guardacaccia Hilarion. Giselle, tuttavia, è innamorata di "Loys", un giovane apparentemente semplice arrivato da poco al villaggio. In realtà, dietro i panni del popolano si nasconde il Principe Albrecht, erede al trono, che si è travestito per sfuggire ai doveri di corte e vivere liberamente questo amore.

Hilarion, accecato dalla gelosia, non si fida di Loys. Si introduce segretamente nel suo capanno e vi scopre una spada d'oro araldica, prova inconfutabile della sua nobile identità.

I nobili locali, di ritorno da una battuta di caccia, fanno tappa al villaggio per riposarsi. Tra di loro c'è la principessa Bathilde, la promessa sposa ufficiale di Albrecht. Ignara di tutto, Bathilde rimane colpita dalla purezza di Giselle e le dona una preziosa collana d'oro.

Il dramma esplode durante i festeggiamenti della vendemmia. Hilarion mostra la spada davanti a tutti e smaschera Albrecht. Quest'ultimo tenta di negare, ma l'arrivo di Bathilde, che lo reclama come suo fidanzato, rende la verità inconfutabile. Il dolore del tradimento è troppo forte per Giselle: la sua mente cede e, in una celebre e straziante "scena della follia", la ragazza ripercorre i passi di danza fatti con Albrecht prima che il suo cuore ceda definitivamente, facendola morire di crepacuore tra le braccia della madre.

ATTO II: Il mondo ultraterreno

È notte fonda. Il bosco è popolato dalle Willi, gli spiriti delle fanciulle morte per amore prima del giorno del loro matrimonio. Tradite in vita, queste creature eteree cercano vendetta di notte: costringono ogni uomo che si avventura nel loro bosco a danzare fino alla morte per sfinimento. La spietata regina delle Willi, Myrtha, evoca lo spirito di Giselle per accoglierla ufficialmente nella loro schiera d'ombre.

Il primo a raggiungere la tomba è Hilarion, divorato dal rimorso. Le Willi lo circondano immediatamente, lo ipnotizzano e lo costringono a ballare senza sosta, fino a farlo morire annegato nel vicino lago.

Poco dopo arriva anche Albrecht, disperato, per piangere sulla tomba di Giselle e chiederle perdono. Myrtha e le Willi appaiono per condannare anche lui alla stessa fine, ma lo spirito di Giselle, il cui amore è sopravvissuto alla morte, decide di proteggerlo.

In un lunghissimo e struggente Pas de Deux, Giselle danza con Albrecht, sostenendolo e trasmettendogli la sua forza per impedirgli di crollare. La danza prosegue stremante per tutta la notte; Albrecht è allo stremo delle forze, ma Giselle riesce a farlo resistere fino ai primi bagliori dell'alba.

Al sorgere del sole, il potere delle Willi svanisce. Avendo salvato l'uomo che amava attraverso il perdono e l'amore puro, Giselle si è liberata dalla catena di odio delle Willi. Dice addio per sempre ad Albrecht e svanisce nella terra, tornando a riposare in pace e lasciando il principe solo con il suo dolore, ma salvo e redento.

BIO PRIMI BALLERINI:

Marija Kastorina è Prima Ballerina del Teatro Nazionale di Opera e Balletto della Lituania (LNOBT) a Vilnius, ruolo che ricopre dal 2017. Diplomatasi nel 2016 presso la celebre Accademia di Danza Vaganova di San Pietroburgo, ha iniziato la sua carriera professionale nel prestigioso Leonid Yakobson Ballet Theatre.

Dotata di una tecnica impeccabile e di una straordinaria versatilità interpretativa, Kastorina spazia con disinvoltura dai grandi ruoli del repertorio classico – come Giselle, Kitri in Don Chisciotte, Gamzatti in La Bayadère e Medora nel Corsaro (nella versione di Manuel Legris) – alle creazioni dei più importanti coreografi contemporanei e neoclassici della scena mondiale, tra cui Wayne McGregor, Angelin Preljocaj, Marco Goecke e Martynas Rimeikis.

Viacheslav Gnedchik è un ballerino solista, docente di danza e organizzatore di gala internazionali. Dal 2023 è Solista del Balletto Nazionale Ungherese, dopo aver fatto parte del prestigioso corpo di ballo del Teatro Mariinsky dal 2016 al 2023 e aver collaborato come Primo Ballerino Ospite con il Teatro Bolshoi di Bielorussia.

Formatosi alla celebre Accademia di Danza Vaganova, dove ha conseguito sia il diploma di ballerino (2016) sia la laurea magistrale come docente e Maître de Ballet (2024), Gnedchik unisce alla carriera sul palco un'intensa attività pedagogica e coreografica globale. Vincitore del prestigioso Concorso Internazionale di Balletto Rudolf Nureyev (2019), il suo repertorio spazia dai grandi classici come Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci e Giselle, fino ai capolavori del XX secolo di Balanchine e Cranko. Parallelamente alla danza, insegna in prestigiosi workshop internazionali (da Tokyo a Bruxelles e Barcellona) e organizza eventi e gala di beneficenza in tutta Europa e Asia.

TAM BALLET

TAM Ballet nasce con un sogno ambizioso: restituire centralità alla danza classica nel panorama culturale italiano, offrendo nuove prospettive ai giovani talenti e un’esperienza di altissimo livello al pubblico.

Fondata nel 2024 dalla visione artistica di Gianmario Longoni e sotto la direzione di Caterina Calvino Prina, la compagnia nasce grazie al sostegno e all’impegno del TAM Teatro Arcimboldi Milano, che ne diventa la casa stabile e il cuore pulsante delle attività.

La compagnia si pone come obiettivo primario quello di valorizzare i giovani danzatori italiani, offrendo loro un palcoscenico d’eccellenza per esprimere tecnica, creatività e talento, e portare in scena i grandi capolavori del repertorio classico insieme a progetti innovativi.

Un ponte tra la tradizione e le nuove sensibilità artistiche, per raccontare storie senza tempo ma anche per dare voce a una nuova generazione di artisti.

https://tamballetcompany.com

[email protected]

INFO E BIGLIETTI

ESTATE AL CASTELLO

https://www.yesmilano.it/estatealcastello

facebook @estatealcastello

instagram @estate_al_castello

TAM Ballet – GISELLE

Sabato 27 giugno 2026 ore 20.45

Biglietti

Settore I € 35.00 + prevendita

Settore II € 25.00 + prevendita

previste riduzioni per under 14, over 65, convenzionati, università, gruppi

Prevendita

https://www.ticketone.it/event/giselle-castello-sforzesco-21694952/

INFOLINE E PRENOTAZIONI GRUPPI E SCUOLE

Per prenotazione gruppi (10+ persone) scrivere a

Grattacielo: [email protected] – tel. 329.7869658 / 329.0945756