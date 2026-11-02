Da Roma al mondo: Papa Fral ironizza sui social nel nuovo singolo Side Eye

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Si intitola "Side Eye" il nuovo singolo di Papa Fral, artista romano classe 1995 che sta tracciando una rotta originale nel panorama musicale urban. Cresciuto nella vivace scuola delle battle di freestyle della capitale, Papa Fral ha sviluppato nel tempo uno stile aperto alle contaminazioni internazionali, lasciandosi conquistare dalle sonorità della musica giamaicana e africana.

Il suo percorso nasce dalla fusione di ritmi Dancehall, Afrobeats, Reggae e Hip-Hop, uniti in una formula d'impatto capace di dialogare con un pubblico globale. A caratterizzare la sua produzione è da sempre l'uso fluido di un linguaggio multilivello che intreccia italiano, inglese e patois giamaicano, elemento che gli ha permesso di costruire una fanbase trasversale e diffusa anche oltre confine.

Con "Side Eye", tuttavia, l'artista segna una svolta: per la prima volta l'italiano diventa la lingua predominante del testo. Il brano, energico e immediato, gioca in chiave ironica su uno dei termini e dei gesti più iconici della cultura social contemporanea. Il "side eye" – lo sguardo di sbieco entrato nel lessico di giovanissimi e creator – diventa così il pretesto per una traccia fresca che apre la strada a nuove collaborazioni all'estero.

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Il singolo è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali di streaming.

Ascolta "Side Eye" sui canali ufficiali:

Spotify: https://open.spotify.com/artist/10WZHqAXkTgLIX8ywiJoWt?si=a_zBd2GnRuiQimFi4Zx4bQ

Apple Music: https://music.apple.com/it/artist/papa-fral/1453221239

Instagram: @papafral