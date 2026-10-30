TEDxCatanzaro Un successo travolgente al Teatro Comunale: la forza dei “Legami” conquista il pubblico

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Un Cinema Teatro Comunale gremito in ogni ordine di posto, un’atmosfera carica di attesa e, sul palco, la magia delle idee che si trasformano in connessione pura. Si è chiusa tra sorrisi, applausi e riflessioni l’edizione 2026 del TEDxCatanzaro – realizzato da Indaco, in collaborazione con associazione Città del Vento Circolo Acli e Premio Carlino d’Argento – che ha saputo guidare il pubblico in uno straordinario viaggio attorno al tema dei “Legami”.

A fare da filo conduttore alla serata è stata la capacità di raccontare le relazioni umane, la memoria e il senso di appartenenza attraverso prospettive vive, capaci di toccare le corde più intime degli spettatori. Gli otto ospiti d’eccezione –Monica Calcagni, Francesco Colella, Philip Hensher, Sarah Kamsu, Vinicio Marchioni, Marco Notaro, Andrea Scanzi, Andrea Vianello – si sono alternati sul palco con interventi di profondo impatto emozionale e culturale, portando storie di rinascita, impegno e ricerca di senso che hanno saputo incantare e coinvolgere la plate.

Un successo collettivo che sottolinea la grande sete di cultura e condivisione della città. Un ringraziamento speciale va ai Main Partner, BCC Banca Montepaone e Fenimprese Catanzaro per aver creduto fermamente nel valore progettuale dell'evento e, poi, i partner, Mac Media, Autoricambi Fratelli Cosentino, Mas Training ed Ethos, la cui preziosa collaborazione e sinergia operativa hanno garantito la perfetta riuscita della manifestazione, dimostrando come la rete dei legami sia la forza più autentica per far crescere il territorio.

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