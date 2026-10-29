Patrick Stewart, addio a 86 anni: l'interprete di Star Trek e X-Men si è spento dopo la malattia

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Il mondo dello spettacolo piange Patrick Stewart, attore britannico scomparso a 86 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia di Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando commozione tra colleghi, addetti ai lavori e milioni di appassionati di cinema e serie tv.

Una carriera leggendaria tra Star Trek e X-Men

Patrick Stewart è diventato un'icona globale grazie al ruolo del capitano Jean-Luc Picard nella serie Star Trek: The Next Generation, personaggio che ha interpretato per anni anche al cinema e, più di recente, nella serie Picard. Accanto a questo, il grande pubblico lo ricorda nei panni del professor Charles Xavier nella saga degli X-Men, dove ha recitato al fianco di Hugh Jackman e Ian McKellen.

Il talento teatrale e il riconoscimento della critica

Prima di conquistare Hollywood, Stewart si era affermato come uno dei più raffinati interpreti shakespeariani della Royal Shakespeare Company. La sua versatilità gli ha permesso di passare dal palcoscenico al grande schermo con naturalezza, guadagnandosi una stella sulla Walk of Fame e il rispetto unanime della critica. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi, tra cui un Golden Globe e un Emmy.

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La malattia e gli ultimi anni

Negli ultimi anni l'attore aveva parlato apertamente delle sue condizioni di salute, raccontando con coraggio la convivenza con la demenza a corpi di Lewy e l'Alzheimer. Nonostante le difficoltà, ha continuato a lavorare e a mantenere un forte legame con i fan, diventando un simbolo di resilienza e trasparenza. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per il mondo del cinema e della televisione.

L'eredità artistica e l'affetto del pubblico

I personaggi interpretati da Patrick Stewart resteranno per sempre nell'immaginario collettivo: il capitano Picard e il professor Xavier sono diventati modelli di leadership, integrità e saggezza. I social network si sono riempiti di messaggi di cordoglio e ricordi, a testimonianza di quanto l'attore fosse amato ben oltre i confini del Regno Unito.