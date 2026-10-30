“Sigillum Baucinae”, la prima medaglia per Baucina dell’artista Enzo Puleo. Sabato 31 ottobre la presentazione

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un’opera d’arte che celebra l’identità di Baucina e rende omaggio al patrimonio culturale della comunità.

Si tratta di “Sigillum Baucinae”, una straordinaria scultura ad altorilievo realizzata dall’artista Enzo Puleo e certamente destinata a diventare un emblema per il piccolo Comune in provincia di Palermo.

La presentazione ufficiale si terrà sabato 31 ottobre alle 17:30, nell’Aula Consiliare in via Fratelli Cairoli 1, alla presenza dell’autore e di studiosi, scrittori e critici d’arte che, nei loro interventi, offriranno approfondimenti sul valore artistico e culturale della scultura.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

L’evento sarà arricchito dall’inaugurazione di un medaglione di bronzo e dalla possibilità di visitare un’esposizione fotografica dedicata alle fasi di realizzazione dell’altorilievo, insieme ad alcune opere dell’artista.

L’appuntamento culturale vedrà gli interventi del sindaco Fortunato Basile e dell’assessore comunale alla Cultura Andrea Cannizzaro, di Nunzio Lo Cascio, curatore di un contributo sull’opera, del filosofo Tommaso Romano, presidente dell’Accademia Siciliana Cultura Umanistica, dello scrittore Antonino Schiera e del critico d’arte Massimiliano Reggiani.

I lavori saranno moderati dalla giornalista Marianna La Barbera.

La mostra rimarrà visitabile fino al 2 novembre, con ingresso gratuito.

CENNI SULL’ AUTORE

Nato a Savona l’8 settembre 1965, Enzo Puleo vive e opera a Baucina.

Nel 1992 ha conseguito il titolo di studi in Accademia di Belle Arti, sezione Scultura, a Palermo.

Sin dagli anni Ottanta, ha lavorato con successo come caricaturista per il Giornale di Sicilia e altre testate nazionali.

In campo artistico, si è distinto sia per le sue mostre personali che per le collettive di pittura a cui ha preso parte, oltre ai simposi nazionali di scultura.

Tra i momenti più significativi della sua vita artistica, figurano la prima mostra personale dal titolo “Momenti della passione” a Ciminna e, nel 2001 a Merano, un’altra personale di pittura, grafica e scultura, “Mito e Sacro”.

Gli anni Novanta lo vedono impegnato nella realizzazione dei suoi primi bronzi alla memoria, per diversi monumenti, e busti ritratto a Baucina, Lercara Friddi, Vittoria, Palermo, Ciminna e Misilmeri.

Nel 2000, ha realizzato i quattro gruppi scultorei degli Evangelisti della Chiesa Madre di Baucina; per la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Villabate nel 2012, due altorilievi raffiguranti i Santi Pietro e Paolo e il nuovo altare della Chiesetta della Madonna delle Grazie a Ventimiglia di Sicilia.

Si è dedicato a diversi murales nel proprio territorio, che testimoniano la poliedricità del suo talento e la capacità di esprimersi attraverso linguaggi diversi.

Nel 2023 la personale di pittura, disegno e scultura a Monreale, “Nel segno del sacro”.

Attualmente è docente di Scultura presso il Liceo Artistico “Renato Guttuso” di Bagheria.

Il suo genere è una rivisitazione del figurativo in chiave contemporanea con richiami al surrealismo.