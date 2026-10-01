Dalla nuova release all’ADE 2026: il dj e producer KLIPPAKLUBBE presenta “OH NO” con GORBUNOFF

Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Ascolta “Oh No” su Spotify >> http://tiny.cc/qybb101

Il dj, producer e musicista italiano KLIPPAKLUBBE presenta “Oh No”, il suo nuovo singolo prodotto in collaborazione con l’arista ucraino Gorbunoff e pubblicato su Future House Cloud.

“Oh No” è caratterizzata da un sound elettronico, energico e contemporaneo, la traccia si muove tra Future House e Mainstage, combinando groove, dinamismo ed è una produzione pensata per il dancefloor. Il nuovo singolo di KlippaKlubbe e Gorbunoff nasce con l'obiettivo di catturare fin dai primi secondi l'attenzione dell'ascoltatore, grazie ad un'impronta sonora diretta e una vibe pensata per creare un'immediata connessione con il pubblico.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il concept del brano prende forma da una sensazione semplice e universale: quella sorpresa che si manifesta quando la musica raggiunge il suo momento più esplosivo. “Oh No”, proprio come suggerisce il titolo, racchiude in due parole questa attitudine, trasformandola in un elemento centrale dell'identità della traccia.

KlippaKlubbe, con il nuovo singolo “Oh No”, prosegue un percorso orientato alla costruzione di un'identità musicale riconoscibile, basata sull'equilibrio tra energia, ricerca sonora e immediatezza.

“Questa release rappresenta un passo importante, ma quello che sto preparando per il futuro mi entusiasma ancora di più.” KLIPPAKLUBBE

Una dichiarazione che racconta una direzione artistica in continua evoluzione e la volontà di guardare già ai prossimi progetti, senza fermarsi al risultato di una singola release.

KLIPPAKLUBBE, inoltre, commenta così il nuovo singolo “Oh No”:

“‘Oh No’ rappresenta molto bene il mood che voglio trasmettere attraverso la mia musica. È stato molto stimolante lavorare a questo progetto insieme a Gorbunoff, perché abbiamo avuto la possibilità di unire idee e sensibilità diverse per creare una traccia che sento molto vicina alla mia direzione artistica. L’uscita su Future House Cloud e la partecipazione all’ADE 2026 insieme a Claw Records e Joe Bertè sono per me due momenti importanti e sono davvero felice di poter finalmente condividere ‘Oh No’ con il pubblico. Spero che possa trasmettere la stessa energia e lo stesso entusiasmo che abbiamo messo nella sua realizzazione.”

Un altro appuntamento significativo sarà la partecipazione di KlippaKlubbe all'Amsterdam Dance Event 2026.

L'artista sarà presente ad ADE 2026 insieme a Claw Records e Joe Bertè, prendendo parte a uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati alla musica elettronica. L'evento rappresenterà un'occasione per condividere la propria musica, incontrare artisti e professionisti dell'industria musicale e confrontarsi da vicino con le nuove tendenze della scena dance internazionale.

KlippaKlubbe (al secolo Raffaele Ponte) è un DJ, producer e musicista italiano che ha trasformato una passione nata durante l’infanzia in un progetto artistico in continua evoluzione. Il suo rapporto con la musica inizia molto presto, attraverso un percorso fatto di sperimentazione, studio e curiosità verso strumenti e linguaggi differenti. Negli anni sviluppa una solida esperienza come produttore e autore, lavorando a lungo dietro le quinte e collaborando alla realizzazione di progetti destinati ad artisti e realtà musicali differenti. È proprio questa esperienza maturata nel tempo a rappresentare oggi una delle caratteristiche distintive di KlippaKlubbe: conoscere la musica non soltanto dal punto di vista dell’artista, ma anche da quello del producer e del professionista che lavora alla costruzione di un progetto. Negli ultimi anni la sua crescita nel settore musicale ha avuto un'accelerazione significativa, portandolo progressivamente a uscire dal ruolo di figura esclusivamente legata alla produzione per conquistare il primo piano della scena, con una propria identità artistica e una visione sempre più definita.

Tra le esperienze che hanno accompagnato questa evoluzione ci sono anche importanti appuntamenti legati al mondo della musica e dell'intrattenimento, tra cui Spagna (Ibiza principalmente), Svizzera e la partecipazione a Casa Sanremo, occasioni che hanno contribuito ad ampliare la sua esperienza e le sue connessioni all'interno dell'industria musicale.

Il progetto KlippaKlubbe nasce quindi dall'esigenza di portare in primo piano tutto ciò che è stato costruito negli anni lontano dai riflettori: esperienza produttiva, ricerca sonora, contaminazione tra generi e una profonda conoscenza della cultura dance.

Gorbunoff, nome d'arte di Alexander Gorbunov, è un producer ucraino attivo nella scena internazionale della musica elettronica. Con un percorso di circa sette anni nella produzione, ha costruito una discografia che attraversa progressive, Bass House, Mainstage, House e, più recentemente, sonorità Afro House.

[Segui Gorbunoff instagram.com/gorbunoffofficial/]

Nel corso della sua attività ha pubblicato su label come HEXAGON, Warner Music Philippines, TurnItUpMuzik, Deep Strips, Tiger Records, Enormous Tunes, Sirup Music, Uprise Music e Future House Cloud, collaborando con numerosi artisti della scena elettronica internazionale. Tra i momenti più significativi della sua discografia figura “My Name Is Techno”, pubblicato nel 2022 su Generation HEX / HEXAGON e successivamente incluso nella tracklist di Hexagon Radio, il programma di Don Diablo. Nel 2023 anche “Fallen Love” di Gorbunoff è stato inserito nello stesso programma. Il 2026 conferma la sua intensa attività discografica, con release e collaborazioni che spaziano dal Mainstage all'Afro House, tra cui Drown, Shiba, Khaya, Maya, Blue e Stop. Gorbunoff torna su Future House Cloud insieme a KlippaKlubbe con “Oh No”, disponibile dal 30 settembre 2026.

Segui KLIPPAKLUBBE

instagram.com/klippaklubbe

https://linktr.ee/klippaklubbe