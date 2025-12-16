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Digital Angels e Theras insieme per il blog “Una finestra sul diabete”

Redazione
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Articolo segnalato da: Digital Angels
Digital Angels e Theras insieme per il blog “Una finestra sul diabete”
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Digital Angels agenzia di marketing che unisce creatività, media planning e digital marketing e socio IAB Italia, ha affiancato Theras nello sviluppo e nel lancio di “Una finestra sul diabete”, il nuovo blog che raccoglie storie, esperienze e riflessioni di persone che convivono con il diabete di tipo 1.


Il blog nasce per dare voce a chi vive ogni giorno la malattia, attraverso un racconto autentico che intreccia il punto di vista delle persone con diabete, dei caregiver e di Theras stessa, con l’obiettivo di sensibilizzare, informare e creare connessioni.


Digital Angels ha seguito l’intero sviluppo del progetto, a partire dalla ridefinizione dell’identità digitale del blog, con attività di UX/UI design, ottimizzazione SEO e produzione dei contenuti, strutturati secondo una strategia editoriale costruita intorno ai bisogni reali della community.

A supporto del lancio del blog, Digital Angels ha inoltre curato un evento esperienziale a Milano articolato in due giornate di formazione e storytelling collettivo, con workshop, attività creative e momenti di dialogo tra i protagonisti del progetto, tra cui diversi content creator. DAs ha coordinato il progetto in tutte le sue fasi, dalla declinazione degli asset creativi all’organizzazione logistica, fino alla produzione foto e video e ai contenuti di amplificazione per i canali Theras.

Con Una finestra sul diabete abbiamo voluto dare spazio alle esperienze reali, affinché ogni storia non rimanga solo un racconto personale, ma sia di sostegno e ispirazione per chi affronta le stesse sfide ogni giorno; grazie ai creator, questo messaggio prende forma attraverso un linguaggio sincero, empatico e vicino alle persone. Digital Angels ha saputo immergersi in un contesto complesso come quello della narrazione della malattia, comprendendo il nostro approccio e contribuendo a dare al progetto forma e forza comunicativa.” dichiara Tania Rocca, Customer Experience Specialist di Theras.

“Una finestra sul diabete è stato un progetto di condivisione consapevole, orientato alla promozione del concetto di cultura della cura. Un lavoro sfidante, guidato dall’energia del team di Digital Angels che ha saputo unire strategia e creatività, accompagnando Theras nel dare spazio a un racconto accessibile e autentico.” dichiara Aurelio Quaranta, Account Manager di Digital Angels.

 

Hanno collaborato al progetto:

  • Giulia Petrilli, Senior Account Manager
  • Aurelio Quaranta, Account Manager
  • Alessio Villotti, Creative Supervisor
  • Rossella Papa, Copywriter
  • Rita Colonna, Graphic Designer
  • Andrea Braconcini, Fotografo e Videomaker
  • Alice Paoni, Event Planner
  • Tommaso Biondo, Sviluppatore

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Argomenti:
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