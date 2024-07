In distribuzione il nuovo numero del periodico dell' Arcidiocesi di Catanzaro Squillace

In distribuzione in questi giorni nelle parrocchie del territorio e on-line il terzo numero di Comunità Nuova (https://www.comunitanuovaczsq.it), storico periodico dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace. Il giornale, è bene sottolinearlo, conosce anche un’ampia diffusione nella versione del sito, rinnovato nella sua veste grafica ed arricchito di tante novità, come la pubblicazione di video e podcast, l’avvio di nuove rubriche, un accesso diretto a tutti i principali canali social. La versione web è costantemente aggiornata con notizie e approfondimenti dal territorio e dall’Italia.

La scelta della redazione, con l’approvazione dell’Arcivescovo Claudio Maniago che segue e sostiene con forte interesse le attività relative alle Comunicazioni Sociali, è quella di fare della tradizionale versione cartacea, uno strumento di informazione e di approfondimento, quasi da supplemento allo spazio web.

I contenuti di questo numero

Anche per questo numero, la copertina è stata generata con un programma di Intelligenza Artificiale che, come si legge nell’editoriale, sviluppa e sintetizza i grandi temi che la Chiesa sta affrontando in questo tempo, sintetizzati nel motto “Pellegrini di speranza” che accompagna il prossimo anno giubilare.

Il nuovo numero di “Comunità Nuova” ospita due interviste esclusive che danno al lettore la possibilità di approfondire il Sinodo in corso e la prossima celebrazione delle Settimane Sociali dei Cattolici, rilasciate dal Cardinale Mario Grech e da Andrea Riccardi, recentemente intervenuti a Catanzaro in due appuntamenti diocesani. A questi si aggiunge la riflessione di monsignor Erio Castellucci, presidente del “Comitato nazionale del Cammino Sinodale” che ha incontrato i presbiteri e i diaconi dell'Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace.

Nella rubrica “Sguardi” sono presentati i risultati di una ricerca sul rapporto “Giovani e Fede” condotta dall’équipe del Pontificio Seminario Teologico Regionale “San Pio X”. Ancora i giovani protagonisti con il contributo del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile che propone al lettore un approfondimento sui lavori del Convegno Nazionale svoltosi a Sacrofano.

Spazio anche agli approfondimenti culturali con la presentazione dei libri del mese nella rubrica dedicata.

Tanti altri contributi che fanno di “Comunità Nuova” una realtà significativa nel panorama dell’informazione locale e che stanno restituendo al giornale un significativo ruolo di confronto e di approfondimento in linea con l’invito di Papa Francesco che è quello di “leggere gli avvenimenti alla luce del Vangelo e del magistero della Chiesa. Questi elementi sono la bussola del suo modo peculiare di fare giornalismo, di raccontare notizie ed esporre opinioni".