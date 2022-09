Dpcm: resta invariato il protocollo per le celebrazioni

ROMA, 25 OTT - Il Dpcm del 24 ottobre 2020 con le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 "lascia invariato quanto previsto nel Protocollo del 7 maggio circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo. Esso rimane altresì integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico" che avevano via via allargato le maglie di alcune delle disposizioni per le Messe.

Lo precisa in una nota il direttore dell'Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, Vincenzo Corrado.