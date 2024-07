Drammatico incidente in Calabria: pensionato deceduto dopo impatto con auto parcheggiata

Sospetta crisi di malore alla guida: la comunità del vibonese in lutto per la perdita

SAN COSTANTINO CALABRO – Una comunità in lutto per la tragica scomparsa di un pensionato, avvenuta questa mattina in seguito a un grave incidente stradale nel vibonese. L'anziano, per cause ancora da accertare ma che potrebbero ricondursi a un malore improvviso, ha perso il controllo della propria autovettura, impattando violentemente contro un'altra macchina parcheggiata.

Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, ogni tentativo di salvare la vita dell'uomo si è rivelato vano. I sanitari del 118, prontamente accorsi sul luogo dell'incidente, hanno solo potuto confermare la triste fatalità. La dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri della stazione di San Costantino Calabro, i quali hanno già avviato le indagini per ricostruire l'esatta sequenza degli eventi e le possibili cause che hanno portato al decesso del pensionato.

La comunità di San Costantino Calabro è scossa da questo tragico evento, che ha portato via un membro rispettato e conosciuto. Si attendono ulteriori sviluppi dalle autorità competenti, che forniranno maggiori dettagli non appena saranno disponibili. Nel frattempo, il cordoglio si diffonde tra i cittadini del piccolo centro, che si stringono nel ricordo della persona scomparsa e nel supporto alla famiglia colpita da così grande dolore.