Explosione in Molazzana: si cercano due dispersi tra le macerie di una villetta

Un’esplosione ha devastato una villetta nella notte, nel comune di Molazzana (Lucca), situato nella suggestiva area della Garfagnana.

L’incidente, avvenuto intorno alla mezzanotte, ha lasciato una coppia dispersa tra le macerie, mentre i soccorritori continuano le operazioni di ricerca.

Il boato dell’esplosione è stato udito a chilometri di distanza, alimentando il timore di una tragedia causata, probabilmente, da una fuga di gas.

Soccorsi in Azione per Localizzare i Dispersi

Le ricerche sono proseguite ininterrottamente per tutta la notte, illuminate dalle fotoelettriche, coinvolgendo oltre 20 soccorritori tra cui vigili del fuoco specializzati, squadre Usar (Urban Search and Rescue), nuclei cinofili e droni per la mappatura delle macerie.

La villetta, acquistata anni fa da una coppia di origine straniera, si trova in una zona isolata, lontana dal centro abitato, complicando le operazioni di intervento.

Cause dell’Incidente e Dinamica dell’Esplosione

Le prime indagini suggeriscono che l’esplosione possa essere stata causata da una fuga di gas che ha innescato un incendio devastante, riducendo l’abitazione in macerie.

I vigili del fuoco continuano a lavorare per mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori incidenti.

Reazioni e Interventi delle Autorità Locali

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Molazzana, Andrea Talani, per monitorare la situazione e fornire supporto ai soccorritori.

"È una tragedia che ha colpito la nostra comunità, ci stringiamo attorno alla coppia coinvolta e speriamo nel meglio", ha dichiarato il sindaco.